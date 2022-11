“Ecos de Tradición” celebrará su 40° aniversario: la fundadora Amelia “Tete” Lacroix contó los detalles de su creación y recordó todo su recorrido

La Academia “Ecos de Tradición” cumplió 40 años de trayectoria y su fundadora, Amelia “Teté” Lacroix, contó los detalles de su creación y recordó todo el recorrido vivido. Para celebrar el aniversario, la fundadora hizo extensiva la invitación al Festival de Gala que se realizará el 30 de noviembre en el Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya.

En el evento se presentarán todos los alumnos de la casa central y las filiales del resto de la provincia y se entregarán las plaquetas a los nuevos egresados. También estarán los Hermanos Britez.

En este sentido, la Academia “Ecos de Tradición”, que actualmente tiene más de 300 egresados, tuvo su origen un 12 de mayo de 1982, cuando un profesor del grupo de danzas “El Cuerpo Estable” le propuso a la bailarina Amelia “Teté” Lacroix crear una escuela de danzas para dejar una huella en la sociedad.

De este modo, su primer establecimiento estuvo sobre la calle Junín del microcentro posadeño, en el local del Sindicato de las Telecomunicaciones (FOETRA) y comenzó con dos alumnos, enseñados por el profesor Rubén Sosa y la mencionada “Tete” Lacroix.

Por otro lado, la Academia creció de tal manera que tuvieron que inscribirla en la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada, en Buenos Aires. Al respecto, Lacroix recordó que el personal de la radio LT 17 grababan las canciones en un cassette con el que la academia enseñaba durante 15 días, y luego repetían el proceso pero con canciones distintas.

El nombre “Ecos de Tradición” se debió a que los artistas anhelaban “ser ecos de una raza, de una historia y un verdadero pasado sin deformaciones”, buscando la manera más tradicional y respetando la idiosincrasia nacional. De esta maera, realizaron investigaciones de campo financiadas por El Fondo Nacional de las Artes, y en ese transcurso tuvieron contacto con figuras reconocidas como el bailarín Santiago “El Cucharo” Ayala y Norma Viola, quienes apoyaron la idea de fomentar el folklore nacional, de tal modo que se convirtió en el padrino de la institución.

Con respecto al recorrido de 4 décadas de historia, la fundadora manifestó que les resultó difícil el comienzo, pero solo competían con la Escuela Municipal de Danza y doña Hermelinda de Oddonetto. Asimismo, la Academia cambió de lugares en varias oportunidades, pero siempre buscaron contar con un local propio, hasta que alquilaron un establecimiento en el sector de la Bajada Vieja de Posadas, en donde se ubicaron gran parte de su historia.

Tal vez te interese leer: Conocé a los finalistas que buscan convertirse en el próximo embajador de la Ruta del Diseño Misionero en el Cataratas Day

Además, recordó que los varones que formaban parte del elenco no dejaron la danza a pesar de que iban al boliche: “Cuando llegábamos al ensayo ellos ya estaban sentaditos esperando con responsabilidad”, explicó la fundadora. Pasado el tiempo, no lograron solventar el alquiler y se volvieron a mudar, y es que Ecos de Tradición se enfoca en enseñar, no en lucrar de manera exagerada, ya que sólo cobra una cuota debido al pago de los profesores, incluso cuenta con alumnos becados.

En este sentido, todos los espectáculos que realizan son gratuitos. Lacroix manifestó al respecto de la esencia de la Academia: “Estoy contenta con el grupo, se trata de una verdadera familia”.

Por otro lado, comentó que estas 4 décadas estuvieron llenas de experiencias lindas y feas por igual, pero que nunca se rindió. Incluso durante este aniversario se tuvieron que suspender todas las actividades por un grave problema de salud que tuvo la fundadora, a tal punto de quedar internada en terapia intensiva, aunque siempre se mantuvo en contacto con los profesores y recibió el respaldo de la casa central y las demás sucursales de Ecos de Tradición.

Cabe señalar que los profesores de estos espacios en otros lugares de Misiones son egresados del primer local y que, en un tiempo con una situación económica complicada, le propusieron a la fundadora abrir una escuela de danzas en su localidad. Al respecto, Lacroix sostuvo que la ganancia es totalmente para ellos y que se trata del vinculo y la felicidad que se genera en la danza. “En San Ignacio están a cargo los profesores César Acuña y Rosario Jaures, que fueron compañeros de danza y terminaron siendo matrimonio”, agregó. Por otro lado, Emilia López e Iván Jiménez son los encargados de la casa central.

Acerca de la cantidad de alumnos que pasaron por la academia, la fundadora mencionó al actual ministro de Turismo José María Rúa y otras figuras destacadas que, así como los demás alumnos, tienen un afecto especial por ella. En esta misma línea, Lacroix recordó una ocasión en la que tenía que ser operada y estaba nerviosa, pero al llegar al hospital se encontró con que los enfermeros y el instrumentista quirúrgico fueron sus alumnos. “No hay quien no pasó por Ecos de Tradición”, agregó. Además, comentó que en la academia no solo se enseña a bailar, sino que estudian la teoría de las danzas, las leyendas y costumbres, la historia del gaucho y demás conocimientos que hacen al folklore nacional.

Para terminar, recordó que aquellos interesados en realizar el profesorado pueden comunicarse con ella al 3764-135685 o acercarse los martes y jueves de 6 a 21 al instituto José Manuel Estrada, ubicado en la esquina de Ángel Acuña y Sargento Cabral. “Los esperamos con todo el cariño y el amor para los niños”, concluyó.

Enterate de todas las noticias de Misiones Online ahora también por WhatsApp https://t.co/UaiMPw3QE9 — misionesonline.net (@misionesonline) November 2, 2022