Conocé a los finalistas que buscan convertirse en el próximo embajador de la Ruta del Diseño Misionero en el Cataratas Day

El próximo 11 de noviembre, las Cataratas del Iguazú celebrarán su 11° aniversario de convertirse en una de las 7 Maravillas Naturales, es por ello que están programadas una serie de actividades. Entre ellas, una gala para la elección del embajador de la Ruta del Diseño Misionero, de la cual participarán 17 finalistas que presentarán una cápsula con 4 diseños.

Desde la Incubadora del Diseño Misionero, al inicio del año se realizó una convocatoria de diseñadores en toda la provincia, luego se realizaron diversas preselecciones y capacitaciones, tras lo cual quedaron seleccionados 17 diseñadores, que participaran de la gran gala de la Ruta del Diseño, en la cual se elegirá al próximo embajador del Diseño Misionero, que recibirá el cetro de manos de la actual embajadora, Luciana Villalba .

En este sentido, Alejandro Uset director de la Incubadora, indicó que, en esta oportunidad, “la Ruta del Diseño tiene la particularidad de presentar una micro cápsula de cuatro diseños de cada diseñador, las cuales se inspiran en una temática anual. Este año la temática es Guardianes de la Selva, en base a todo lo que nos pasó en la provincia”.

Por su parte, Karina González, coordinadora de la Ruta, señaló que “después de trabajar todo el año con tres pasarelas, la ruta ha clasificado a 17 diseñadores, que han tomado la temática de Guardianes de la Selva para este Cataratas Day en su 11.ᵉʳ Aniversario”, como Maravilla Natural.

Mientras que, el primer Embajador del Diseño Misionero, Ángel Olivera señaló que “estoy desde el principio, ya que soy el primer embajador y estoy muy orgulloso por la participación de todos los diseñadores. Todos los colegas que tenemos acá son muy talentosos”.

Tal vez le interese leer: Ruta del Diseño | Se realizó una serie de capacitaciones dirigida a los diseñadores finalistas que participarán del Cataratas Day

Y agregó que, “cuando fui elegido primer embajador no existía la incubadora, no teníamos nada, y hoy por hoy tener la estructura de ir a una incubadora, de organizar a un diseñador, de asesorarlo en cómo desarrollar un diseño hasta llegar a un producto final. La verdad que estoy muy contento por lo que estamos desarrollando. Hay mucho talento, mucha diversidad, cada uno con su impronta y la verdad es que las expectativas son muy grandes”.

Conocé a los 17 diseñadores finalistas que conforman la Incubadora de Diseño Misionero y que presentarán sus diseños en a gran Gala del Cataratas Day:

Silvana By Oli, de Silvana Paniagua

Silvana By Oli es una marca de diseño de autor posadeña de la diseñadora Silvana Paniagua, quien afirmó, “que estoy muy orgullosa y muy agradecida de formar parte de la Ruta del Diseño Misionero. Esta es la segunda edición en la cual participo y llena de ansias, esperando ese día de poder mostrar todo lo que hacemos”.

Y agregó que, “me enfoco más en lo que es alta costura con una impronta de autor y trato de buscar materiales innovadores para poder darle una mirada un poco más sustentable a lo que es la alta costura”.

Para la presentación en la gran final, Paniagua contó que, “yo trato de unificarlo todo desde un lado más místico, creo que cada uno debería, desde su lugar, cuidar lo que nos pertenece a nosotros como misioneros, que es la selva”.

Héctor Ortiz, Alta Moda emergente

Héctor Ortiz es diseñador de Alta Moda emergente, y es oriundo de San Ignacio, contó que “estoy muy contento, porque a través de la incubadora conocí muchos diseñadores, es una oportunidad donde te sacan las dudas, te ayudan, te dan ese empuje que uno necesita, porque como vengo del interior por ahí cuesta más llegar. Así que ahí estamos en la lucha”.

Y agregó que, “hago alta moda femenina, todo para resaltar la figura femenina, que se vean bellas y trabajo en la técnica de Corsetería, y bordado. Todo mi trabajo es a mano, hago trabajos de carnaval y todo eso”.

Con respecto a las expectativas por la gran final, Ortiz remarcó que, a tan pocos días, “estamos a los saltos porque todo está caro, pero a lo que nos gusta el diseño, la creatividad siempre está. Estoy muy conforme con lo que estoy por presentar y contento, porque es una vidriera muy grande para los diseñadores misioneros”.

Arendhart Alta Costura, de Gladis Arendhart

Gladis Arendhart es bordadora de Alta Costura de la ciudad de Posadas, y contó que “participar en este evento creo que es una de las mejores cosas que le puede pasar a un diseñador de esta querida provincia. Llena de verde, de monte, de naturaleza, con una biodiversidad tan amplia”.

Y agregó que, “gracias a la ruta del diseño misionero, los que tenemos esa pasión del bordado o en mi caso del bordado en pedrería, y la confección de los vestidos de alta costura y vestidos de novia, es como tocar el cielo”.

Al referirse a su marca, Arendhart remarcó que se inspira “en el monte, en el agua, en la mariposa y en el vencejo, porque es un monumento natural de la provincia”.

Por último, adelantó que en la cápsula que va a presentar en el Cataratas Day, “hay un vestido muy exótico, porque representa el cuidado del medio ambiente, cuidar nuestra naturaleza, cuidar a las mariposas, es muy amplio, en el cual, con ocho metros de género de doble ancho, pongo todo, mariposas, agua, selva y mi amado vencejo. Y las expectativas son grandes y llegar hasta acá ya es un gran desafío”.

Luminosa, de Normy Delicia

Luminosa es una marca de bikinis y lencería de autor de la diseñadora Normy Delicia oriunda del Eldorado, quien afirmó que, “estoy muy feliz de participar en la incubadora. Estoy tratando de ir un poco más allá de solo presentar trajes de baño, quiero mostrar una propuesta un poco más artística”.

Y agregó que, “en la ruta del diseño participo desde el 2019, y tuve un gran crecimiento, el aprendizaje fue mucho. Hoy día, por ejemplo, ya me puedo posicionar diferente a lo que era cuando ingresé, el desarrollo de la marca es mucho”.

Con respecto a su presentación en Iguazú, Delicia señaló que, “es algo innovador, y muy inspirador para mí. Es una propuesta bastante fuera de lo de lo tradicional, estoy utilizando materiales no convencionales y ya ultimando todos los detalles”.

Tejidos de Alta Moda de Elizabeth Gross

Elizabeth Gross es tejedora de prendas de Alta Moda de la ciudad de Posadas, y contó que, “es la segunda vez que participo, hago tejido artesanal para novia, 100% artesanal, por eso es de alta costura, porque todos los vestidos se teje en la mano. Y este año voy a presentar todo con técnica de crochet holandés, que es crochet, hecho de pedacitos que forman tela”.

Y agregó que, “lo que voy a presentar se llama Lapacho, nuestro árbol, que es también un guardián de la selva, porque desde 2006, es patrimonio provincial. En eso me inspiré y las técnicas que yo uso son ancestrales, y quiero llevar el crochet como una nueva propuesta para vestidos de novia distintos”.

Por último, se refirió a las expectativas para la gala, “son llevar al tejido a lo más alto, porque es una tela que es de larga duración. Es como el cuero, no se termina. Está hecha todo en algodón argentino, algodón con seda, es de un material muy noble”.

Sexto Sentido, de Johana Barón

Sexto Sentido es una marca de diseño de autor de la diseñadora Johana Barón oriunda de Eldorado, quien indicó que, “participo de la ruta del diseño misionero desde el 2019 y tiene una gran importancia en lo que es mi marca, mi carrera como diseñadora”.

Y agregó que, “en lo que respecta a colecciones, trato de hacer una colección Pret a Porter muy cómoda. Me gusta mucho combinar diseños de sastrería, pero bajarlos más a lo urbano, que sea algo más cómodo, pero que tenga esa temática”.

En referencia a su presentación, Barón puntualizó que, “va a ser una temática del Señor de la Fauna y está inspirada no solo en estampados, sino también en los detalles, tiene mucho trabajo artesanal. Y la verdad que contentísima porque se viene algo súper copado”.

Julia Design, de Julia Gutiérrez y Lorena Garay

Julia Design es una marca de marroquinería de Posadas de las creativas Julia Gutiérrez y Lorena Garay, quien manifestó que, “participar en la Ruta del Diseño es como representar a la provincia en el supuesto caso de ser ganadoras. Y es una linda experiencia porque se conoce un grupo de gente. Es una organización impecable, muy prolijo todo. Estamos muy contentas por haber llegado a la final”.

“Queremos que la moda llegue a todas las mujeres y a los hombres, porque tenemos también una parte de marroquinería masculina, y otros accesorios para hombres. Que sea accesible a todos, la trabajadora, la ama de casa”, dijo Garay.

Y agregó que, “la cápsula nuestra se llama Tregua. Lo que quiere es justamente remarcar como un pacto entre la naturaleza y el hombre ante el castigo que le hizo el hombre tantas veces a la naturaleza como una reivindicación de eso, es lo que se va a mostrar. Justamente la unión del hombre con la naturaleza, representado en lo que es el árbol de la vida».

«Ya es como un triunfo para nosotros llegar hasta acá, y hacer visible la marca es muy importante», puntualizó la diseñadora.

Teresa Caballero, Modista de Alta Costura

Teresa Caballero es modista de Alta Costura en Eldorado y una de las finalistas en la Gala del Cataratas Day, contó que, «participar del Misiones Diseña es hermoso. Hace tres años que estoy participando y este año fue finalista. Soy modista de alta costura desde hace cuarenta años».

Para la presentación, Caballero explicó que, «me inspiré en un tucán. Estoy haciendo los colores del tucán. Y es una expectativa muy linda porque uno sueña, diseña y, poder presentar tu trabajo es muy lindo».

Soma, de Laura Abdalá

Soma es una marca de diseño de autor experimental y marroquinería de la diseñadora de indumentaria Laura Abdala oriunda de Eldorado, quien contó que, “tengo ahí un local y vengo a competir, con indumentaria y también con accesorios. Soma es una marca que tiene líneas simples y continuas”.

Y agregó que, “es la primera vez que participo de la ruta del diseño y la verdad que es una vidriera impresionante. Son todos muy amables. Quieren que el diseño en la provincia crezca, así que eso es re importante para nosotros porque tenemos un poco de miedo de salir y mostrar nuestras cosas y realmente podemos mostrar cosas de alto nivel”.

Para la gala final, “estoy trabajando como inspiración, un animal de la selva, tomo la estructura de ese animal porque es un insecto. Trabajó con moldería, volumen, con continuidad, siguiendo siempre la misma línea de la marca, y teniendo un estilo propio. La idea es traer algo diferente, con moldería no convencional, experimental”.

Pide un deseo, de María Chacón

Pide un deseo es una marca de indumentaria de autor de la ciudad de Puerto Esperanza creada por la diseñadora María Chacón, y dijo “la verdad es que hay muchos nervios. Me encantó la propuesta, me encantó participar, la convocatoria me pareció súper interesante y sobre todo la temática que se abordó este año. Guardianes de la Selva, está bueno para apoyar la conservación dentro de la provincia desde una propuesta del diseño indumentaria”.

En referencia a su marca, explicó que, “es una marca de diseño de autor, generalmente trabajo a medida por pedido y es una marca que tiene una impronta en cuanto a combinación de texturas y de colores. Juego mucho con la parte lúdica de los diseños y también de la parte táctil, que sea como una experiencia sensorial. La ropa también habla un poco de la identidad del usuario”.

Para la gala en Cataratas, Chacón contó que, “es una cápsula inspirada en las especies arbóreas nativas de nuestra provincia frutícola y con flores, cortezas, texturas y los colores. Hay textiles intervenidos. Me pareció una propuesta innovadora para lo que por ahí se viene viendo y, tiene distintas tipologías”.

LoreArte, de Lorena Jacob

LorAarte es una marca de accesorios de vitrofusión de Posadas, de Lorena Jacob, quien resaltó que “participar de la Ruta del Diseño todos los años, me sirvió para ir cada vez evolucionando más y viendo cómo voy cambiando yo en mis diseños, como van creciendo y conociendo gente muy linda y que de la que voy aprendiendo”.

Y agregó que, “esta final es totalmente diferente a lo que siempre hago, esto va a ser totalmente reciclable, sustentable porque va a ser con vidrios de botella. Las telas van a ser recicladas, algo diferente porque siempre uso esmalte. En este caso no va a haber esmalte, no va a haber colores, solo los que tienen las botellas”.

“Mis expectativas son seguir, participar, seguir creciendo y si gano alguna mención voy a estar muy feliz, si no, también, porque lo importante es participar y seguir creciendo”, puntualizó Jacob.

Uel, de Gisela Krazuski

Uel es una marca de diseño de autor experimental futurista de la ciudad de Oberá, de Gisela Krazuzki, quien afirmó que “es una marca deportiva, pero ahora estoy trabajando más sobre lo que es Oversize, algo que por ahí no tenga género definido, que lo pueda usar una dama o un caballero. La marca está resurgiendo ahora, porque mucho tiempo de la pandemia estuve alejada de lo que era el diseño”.

Y agregó que “comencé con la Ruta del Diseño, para tener una linda experiencia y la verdad que hasta ahora es excelente. Es la primera vez que me presento y, en el concurso que hicimos en Posadas fui finalista. Ahora estoy rumbo a Cataratas y va a ser otra experiencia”.

Con respecto a la propuesta para la gala del Cataratas Day, “faltan todavía algunos detalles, yo elegí inspirarme en algo más real, que es el guaraní, que es alguien que considera la naturaleza como una tierra sin mal. Es una persona que está hace mil años en nuestra cultura, que hay que resaltarlo porque él es el que está luchando con los cambios que hay”.

Closet of Kids, de Mirta Rojas

Closet of Kids es una marca de indumentaria infantil de la diseñadora y emprendedora de moda Mirta Rojas, otra de las finalistas en el Cataratas Day y contó que “es mi primera vez en esto y creo que soy la única diseñadora infantil en medio de tantos talentos de diseñadores que hay acá. Yo particularmente lo veo como una vitrina para que la gente me conozca un poco más”.

Con respecto a su marca, Rojas detalló que, “hace cinco años que estoy en esto. Yo me dedico exclusivamente a la confección de prendas de vestir para niños y niñas, y la mayoría de mis prendas están abocadas al día a día”.

Para la final en Iguazú, “vamos a presentar una cápsula con cuatro diseños y la temática de este año es Guardianes de la Selva. Así que está relacionado a eso, digamos. Va a ser una sorpresa para ese día del evento”.

Mallas Argentina (Participación Especial) de Alejandra Lezcano

La marca Mallas Argentina, se dedica a la confección de mallas de competición de la diseñadora y emprendedora de moda Alejandra Lezcano, y tendrá una participación especial en esta final, “es una experiencia hermosa. Realmente como emprendedora valoro muchísimo toda esta movida para darnos la posibilidad de participar, de mostrar todo lo que hacemos. Realmente es muy valorable la oportunidad que nos dan”.

Y agregó que, “me dedico a lo que es el diseño y confección de todo lo que sean mallas de competición de gala. Son trajes especiales, con mucho brillo, mucho color, superposición de textiles, colores, brillos, y pinturas a mano, inclusive en algunos casos”.

En referencia a su preparación para la gala final, Lezcano contó que, “se trata más que nada de un preparativo o de un alegórico que es para la apertura de lo que será el desfile de este día. Tomé como principal punto a la mariposa 88”.

Y agregó que para esta presentación, “estoy trabajando en conjunto con una academia de Posadas que se llama tanguera. Llevo chicas de acá que son artistas de gimnasia rítmica y con la ayuda de ellas tenemos pensado un hermoso espectáculo para la gente”.

Urú, de Lorena Omiñuka

Urú es una marca de diseño de autor experimental artístico de la ciudad de Jardín América creada por la diseñadora de indumentaria y textil Lorena Omiñuka, quien detalló que, “mi marca busca la versatilidad y la comodidad de las prendas, fusionando la moldería industrial con el diseño de autor”.

Para el desfile del Cataratas Day, “presento una colección cápsula inspirada en el Urutaú , también conocido como Pájaro Fantasma, tomando la esencia mística de este ave tan particular. Estoy esperando con gran expectativa el Cataratas Day”.

Mimético & Verde Calaguala, de Claudia Glinka y Silvia Zdanovicz

Mimético & Verde Calaguala es una fusión entre las marcas de diseño de autor y de accesorios de la ciudad de Apóstoles creada por las emprendedoras de moda Claudia Glinka y Silvia Zdanovicz. También presentarán una capsula con 4 diseños en la gran Gala del Cataratas Day.

Paula Cáceres, modista de alta costura

Paula Cáceres es modista y diseñadora de alta costura oriunda de la ciudad de Posadas. Mostrará su trabajo en el desfile final de la Ruta del Diseño el 11 de noviembre, en la ciudad de las Cataratas, que celebra los 11 años de convertirse en Maravilla Natural.