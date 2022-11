Distribuidores de garrafas piden un aumento en el precio del gas envasado

Los distribuidores de garrafa de Argentina reclaman el aumento del precio de la garrafa del Programa Hogar que actualmente es de $602. Los fraccionadores aseguran que debido al "atraso de los precios" no pueden cubrir ni el costo del gas envasado y debido a ello pidieron una "excepción de impuestos".

Aníbal Gochik – FM Tupá Mbaé

Aníbal Goichik, presidente de la Cámara de Empresarios Misioneros de Autotransporte de Cargas, afirmó al respecto: «El Estado nunca acompañó o cumplió con lo pactado para que nosotros podamos tener un sistema social de abastecimiento de gas envasado; atendemos a más de 20 millones de personas en Argentina».

«Estamos pidiendo excepciones de impuestos, transportar el gas hacia las plantas tiene un costo muy elevado y actualmente trabajamos en un sistema de clandestinidad», señaló.

Además, destacó que «no estamos ganando plata distribuyendo gas. El costo de una garrafa es de $2000 y en el portón se consigue a $760 pero posterior a esto hay un sistema de distribución a domicilio que duplica el valor».

Goichik mencionó que » la rentabilidad de las empresas con sus respectivas amortizaciones de vehículos como las cubiertas, gasoil, gomas y la renovación de los vehículos recarga todo tipo de costo».

«Es una realidad que nosotros no podemos hacer los servicios como se debería ya que no llegamos a todos los puntos de la provincia por las condiciones de los vehículos, pero las empresas dejan a los vendedores barriales y ellos hacen una pequeña diferencia», añadió. «Todos los distribuidores de gas si no están en la quiebra andan con vehículos que no están en condiciones», finalizó.

