Esteroides anabólicos: para qué se usan y qué daños pueden causar en la salud

Pese a que hace más de 20 años Argentina prohibió la compra sin prescripción médica de esteroides anabólicos, especialistas advierten que cada vez son más los gimnasios que los recomiendan y venden de manera ilegal. “Ya vimos como en un gimnasio le administraron esteroides a una chica y terminó en terapia intensiva”, recordó el deportólogo Horacio Melo.

El consumo desmedido e ilegal de esteroides anabólicos dejó de ser sólo un problema para los deportistas de alto rendimiento y sus equipos. Cada vez son más las personas que los utilizan tanto para mejorar su rendimiento físico, como para ganar músculo y lograr cambios físicos de forma más rápida y con menor esfuerzo. Además, muchos “entrenadores” no certificados creen estar preparados para recomendar a sus alumnos y promueven el uso de estas sustancias.

“Es importante la presencia de un médico que supervise realmente la salud de los pacientes porque ya hemos visto como en un gimnasio le administraron esteroides a una chica y terminó en terapia intensiva. Esto sucede porque no hay el seguimiento de un médico, generalmente son profesores que no tienen conocimientos de nutrición y tampoco de las consecuencias desagradables que producen el administrar sustancias que no están controladas”, apuntó el deportólogo misionero Horacio Melo en diálogo con Misiones Online.

“Es importante no usar anabólicos y menos aún en jóvenes por el daño que va a producir a la salud, como la ginecomastia, nódulos hepáticos, trastornos prostáticos, infertilidad, agresividad, etc.; por eso es muy peligro usar y en los más chicos con más razón”, señaló.

Se trata de sustancias sintéticas provenientes de las hormonas sexuales masculinas, como la testosterona. Promueven el crecimiento del músculo (efectos anabólicos) y el desarrollo de características sexuales masculinas (efectos androgénicos) tanto en hombres como en mujeres. Algunos se toman oralmente, otros se inyectan intramuscularmente, y otros vienen en ungüentos (gel) o cremas que se frotan sobre la piel de la zona en la que se busca estimular.

En principio los esteroides fueron creados para tratar enfermedades como: osteoporosis, anemia aplástica, carcinoma de mama, quemaduras, endometriosis, enfermedades cardiacas, asma, y otras. Sin embargo, muchos deportistas y principalmente fisicoculturistas los usan indiscriminadamente, desconociendo los efectos adversos que tienen en el organismo, a corto, mediano y largo plazo. La mayoría de ellos irreversibles.

“Tienen un efecto muy rápido que se visualiza en muy pocas semanas y es una cosa muy difundida sí, pero es tóxica para la salud, puede traer daños hepáticos, de hipertensión arterial, trastornos de conducta y un sin número de otros efectos secundarios. Por eso en Argentina está prohibida”, indicó Melo.

Consecuencias del consumo de esteroides

El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas NIH de Estados Unidos, uno de los países que más avanzó en la investigación sobre el abuso de esteroides, detalló una a una las consecuencias que pueden generar el consumo desmedido y sin supervisión médica, algunas de ellas son:

Acné

Retraso en el crecimiento

Presión arterial alta

Cambios en los niveles de colesterol

Problemas del corazón, incluyendo ataque cardíaco

Enfermedades del hígado, incluyendo cáncer

Daños renales irreparables

Comportamiento agresivo

En los hombres, también puede causar:

Caída del cabello

Crecimiento de los senos

Bajo número de espermatozoides e infertilidad

Encogimiento de los testículos

En las mujeres, también puede causar:

Cambios en el ciclo menstrual (menstruación)

Crecimiento del vello corporal y facial

Calvicie de patrón masculino

Voz grave

Prohibida su venta sin receta en Argentina

A mediados del 2002, Argentina estableció a través de la Ley 25.627 que, todo medicamento hecho en base a o que contenga entre sus componentes esteroides anabólicos, deberá ser comercializados “bajo receta archivada” y en “farmacias únicamente”.

Por ello, “la venta o dispensación de las mismas fuera de los establecimientos farmacéuticos configura ejercicio ilegal”, advierte la legislación a día de hoy vigente en todo el territorio argentino.

Hacia 2011, años después de poner en funcionamiento esta ley, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) advirtió que “si bien el consumo de nandrolona y de otros anabólicos como el estanozolol y la testosterona se encuentra prohibido, algunos deportistas los utilizan para aumentar su rendimiento”.

Desde entonces la ANMAT junto a otras instituciones gubernamentales siguieron trabajando en conjunto para terminar con el comercio ilegal de estas sustancias en Argentina, sin embargo, el fácil y casi instantáneo acceso mediante páginas de Internet, promueven aún más el consumo.

¿Los batidos proteicos son lo mismo?

“La diferencia entre un esteroide anabólico y un batido proteico es que, el esteroide anabólico generalmente son hormonas como la testosterona (hormona masculina) o la hormona del crecimiento que se da en pastillas o inyectables y, el objetivo es el aumento de la masa muscular y el aumento de la fuerza”, aclaró Melo.

Y señaló, “en cambio, los batidos proteicos son un extracto de proteínas, generalmente derivados de la carne, como aminoácidos valina, leucina y la isoleucina”.

Además, dejó en claro que las proteínas “deben ser utilizados de forma controlada por un médico y no por un entrenador. Un médico tiene que ser el que supervise y se puede dar a algunas personas, pero no sin realizar estudios cardíacos y de laboratorio porque son sustancias que aparte de proteínas tienen hidratos y muchas sales, por ejemplo, hay personas hipertensas que tiene que tener muchos cuidados”.

“En Posadas la mayoría de los gimnasios, creo que casi el 90%, no tiene un médico que supervise la actividad de los alumnos que asisten”, opinó el deportólogo.

