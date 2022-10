Juegos Nacionales Evita 2022 | Misiones obtuvo 70 medallas y se ubicó entre las mejores del país

Los Juegos Nacionales Evita juveniles y adaptados finalizaron este sábado y la tierra colorada tuvo más que buenos resultados. Los jóvenes misioneros realizaron una gran tarea y obtuvieron al menos 70 medallas entre los diferentes puestos de podio.

Si bien aún se aguarda por los resultados oficiales desde la organización de los Juegos Nacionales Evita, la delegación misionera obtuvo 70 medallas. De ese número serían 30 medallas de oro, 14 de plata y 26 de bronce.

A su vez, la rama de la delegación de deportes convencionales cosechó 39 medallas en total. Por otro lado, los jóvenes del deporte adaptado en sus diferentes modalidades se llevaron 31 medallas, la gran mayoría de oro.

Aún se aguardan datos oficiales por parte de la organización en cuanto a deportes adaptados. Sin embargo ya es un hecho que en deportes convencionales Misiones se llevó esa cantidad de medallas.

Repasá acá todas las medallas obtenidas por Misiones en los Juegos Nacionales Evita 2022:

MEDALLAS DE ORO (30)

ATLETA DISCIPLINA

Milena CABRERA (Oberá) – Salto en largo Sub18 Adaptado

Ilan SERRA (Posadas) – Natación adaptada. Prueba 25 mts espalda

Ilan SERRA – Natación adaptada. Prueba 50 mts libres

Ilan SERRA – Natación adaptada. Prueba 25 mts pecho.

Illan SERRA – Natación adaptada (25 mts libre)

Tiago ENGLER (Posadas)- Parapowerlifting adaptado

Tiago ENGLER – Parapowerlifting adaptado

Anelis KORNIEZCZUK (Andresito) – Lanz. Jabalina Sub-17

María José GIMÉNEZ (Posadas) – Ajedrez Sub 14 individual

Adriana AQUINO (Panambí) – Carrera 80 mts Sub 16 PC

Adriana AQUINO – Lanz. Bala adaptado Sub 16 PC

Esperanza LEITES (Posadas) – Lanz. Clavas Sub 16 PC Adaptado

Dana ARRIOLA (Eldorado) – Lanz. Bala adaptado sub 16 Motor

Dana ARRIOLA – Carrera 150 metros adaptado Sub 16 Motor

Dylan ARMOA (Jardín América) – Carrera 80 mts adaptado Sub16 Motor

Dylan ARMOA – Lanz. Bala adaptado Sub 16 Motor

David MARTÍNEZ (Eldorado) – Salto en largo Sub 18 adaptado motor

Lourdes BÁEZ (Santo Pipó) – Lanz. Bala Sub 18 adaptado

Camila SAMUDIO (Eldorado) – Lanz. Bala Sub 18 adaptado Motor

Irina BENÍTEZ (Garupá) – Lanz. Bala Sub18 adaptado motor

Bianca GONZÁLEZ (Posadas) – Levantamiento olímpico Sub 15 hasta 49kg.

Equipo Infantil Gimnasia Rítmica (All Around)

Ariana OCAMPO (Posadas) Levantamiento olímpico Sub 15 hasta 55kg.

Siomara DA SILVA y Luján CUBA (Ambas de Puerto Rico) – Tenis de mesa Sub 14 dúo

Milena HOLOD (Posadas) – Tiro con arco femenino Sub 14.

Brandón ALMIRÓN (Campo Ramón) Lanz. Bala Sub 14, Adaptado Motor.

Miguel DE SOUZA (Panambí) 100 metros llanos Sub 16 adaptado PC

Selina G’RDEN – Libre femenino categoría hasta 41 Kg. Lucha Olímpica.

Kevin MARTÍNEZ- Libre – categoría hasta 44 Kg – Lucha Olímpica

Luana VÁZQUEZ – Lanz. Bala Sub 14 adaptado Ciegos

PLATA (14)

ATLETA DISCIPLINA

Priscila ANDRADE (Campo Ramón) – Lanz. Jabalina Sub 14

David BRUNNER (Posadas) – carrera 80 mts llanos adaptado DV.

Leonel CRISTALDO (Posadas) – Lanz. Bala Sub 16 adaptado

Brandon ALMIRÓN (Campo Ramón) – Carrera 80 mts llanos Sub 14 adaptado.

Guadalupe RAMÍREZ (Posadas) – Natación 100 mts pecho femenino.

Miguel DE SOUZA – Salto en largo Sub16 adaptado PC.

Geremías ROJAS – 4000 metros llanos Sub 14

Ezequiel BILLORDO – 4000 metros llanos Sub 17

Magalí BRIZUELA – Salto en largo Sub 17

Equipo Infantil Gimnasia Rítmica (Aro)

Sheraldín ESCALANTE- 1º puesto – categoría hasta 48 Kg – JUDO

Daila BENÍTEZ 2º puesto – categoría hasta 58 Kg – JUDO

Dupla Agustín FRANCO y Segundo Guerrero ALMIRÓN (Oberá)- Sub 14 – BÁDMINTON

Voley Playa Sub 14 (Posadas)

BRONCE (26)

ATLETA DISCIPLINA

Facundo MEZA (Posadas) - Natación (50 mts espalda)

Facundo MEZA -Natación (100 mts espalda)

Equipo Natación (posta 4×50 combinada masc)

Equipo Natación (posta 4×50 mixta)

Equipo Natación (posta 4×50 libre masculina)

Alberto PEREYRA – 80 metros llanos Sub 14 Ciegos masculino

Luana VÁZQUEZ – 80 metros llanos Sub 14 Ciegos femenino

Alan MORAES (Andresito) – 80 metros Sub 14 adaptado PC

Yuliana MAIDANA – Carrera 80 metros Sub 14 adaptado PC

Equipo Infantil Gimnasia Rítmica (Manos Libres)

Priscila ANDRADE (Oberá) – Lanzamiento de Bala Sub 14

Juana JENDRIKA (Posadas) – Vela (Optimist) Sub 14

Anelis KORNIEZCZUK (Andresito) – Lanz. de Bala Sub 17

Yuliana MAIDANA – Lanz. Bala Sub 14 adaptado

Matias BUSTAMANTE – Boxeo Sub 16

Lautaro CUELLA – Boxeo Sub 16

Equipo Fútbol 11 (El dorado) Sub 14

Thiago AMARILLA– lucha Grecorromana – categoría hasta 41 Kg

Thiago CARVALLO- 3º puesto – categoría hasta 53 Kg – JUDO

Braian ZEBALLOS – 3º puesto – categoría hasta 58 Kg- JUDO

Cestoball femenino sub 14

Equipo Voley Sub 15 femenino

Equipo Futsal femenino Sub 15

Eliana Rosa – Atletismo 800mt Sub 17

Xiomara DUARTE- 3000mt marcha atlética

Anderson WILLEMBERG (Oberá) – Tenis de Mesa adaptado T7.