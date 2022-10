El felino fue filmado días atrás por un recolector de residuos de la capital provincial. En el video, el animal corre y desaparece entre el pastizal de un predio que rodea el aeropuerto de Posadas. Un veterinario fue hasta el lugar y confirmó la presencia del puma.

Nicolás Reinsch, propietario de Veterinaria Amazonas, conservacionista y rescatista de animales silvestres no se quedó con la duda y fue hasta la zona donde habían visto al animal.

Una vez en el lugar, Nicolas abandonó su vehículo y decidió caminar y buscar la presencia del animal. Para su sorpresa, el rescatista halló huellas del puma en distintas partes de la zona del aeropuerto.

Según relata en un video que él mismo compartió a Misiones OnLine, el animal frecuenta la zona ya que buscando encontró huellas que confirman que el felino circula por el lugar.

“Vi varias huellas, me hubiese encantado ver al animal”, contó Nicolas.

Episodio similar en el 2013

A los rescatistas les pareció algo insólito, un Puma “Concolor” en la zona del aeropuerto de Posadas, Misiones. El investigador del museo de Ciencias Naturales del Montoya, Amado Martínez dijo “cuando me llamaron y me dijeron ‘hay un puma que está atropellando el tejido no les creí… allí estuvimos con la gente de Ecología y con dardos fue tranquilizado y trasladado al Centro de Recría en Candelaria, donde decidirán su destino”. Uno de los responsables de dicho centro, Miguel Rinas participó en el rescate del animal en horas de esta mañana. No se pudo precisar el origen del felino, cuya edad se calculó en no más de un año, 25 kilos de peso y se encontraba en buen estado de salud.

Para el rescate del felino, un equipo del Ministerio de Ecología y RNR concurrió esta mañana a un predio perteneciente al Ejército Argentino, que se encuentra en las inmediaciones del Aeropuerto de Posadas, tras ser advertido del ejemplar de Puma que fue visto por las autoridades del lugar.

Luego de recibir la comunicación, de forma inmediata se organizó una comisión desde la dirección de Biodiversidad del Ministerio de Ecología y R.N.R., integrada por el director de Biodiversidad, profesor José Antonio Radins y el guardafauna David Laura, al mismo tiempo que se convocó al director del Parque Ecológico El Puma Dr. Miguel Rinas para efectuar el rescate.

Al llegar al lugar se encontraron con Amado Martínez, del Museo Natural del instituto Montoya, y personal del Ejército que habían localizado al animal en una de las esquinas del alambrado perimetral del predio. El puma se encontraba tranquilo, semi oculto entre dos matas de paja colorada y atento a todo movimiento de las personas presentes.

El médico veterinario Miguel Rinas fue quien efectuó el disparo certero, el cual impactó con éxito sin lastimar al animal, por lo cual se pudo extraerlo de su escondite, para luego proceder a inspeccionarlo y dictaminar su estado general, de lo cual a primera impresión resultó que se trata de un macho joven, de no más de 1 año de edad, con un peso aproximado de 25 kg., en buen estado de salud.

