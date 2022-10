Precios Justos | Carlos Beigbeder sostuvo que “no funcionará el programa” que lanzará el Gobierno nacional

El programa Precios Justos que el Gobierno nacional pretende lanzar en noviembre, generó un descontento en los comerciantes de Posadas porque sostienen que fijar los precios a largo plazo no termina siendo viable, en un contexto donde las variaciones del costo son constantes y casi diarias.

Carlos Beigbeder, expresidente de la Cámara de Comercio de Posadas y empresario del rubro comestibles, afirmó que «todos los días nos encontramos con novedades en cuanto a los precios, no podemos fijar el valor de los productos porque no podemos sostener un mes solamente».

«Terminamos septiembre con 100 puntos de inflación, estos planes normalmente son tribuneros y son para Buenos Aires o Córdoba, acá a nuestra provincia nunca llegan. Este programa no funcipnará», expuso el comerciante.

Beigbeder, señaló que «todas las subas de los precios no están justificadas, pero los comerciantes no podemos hacer nada. Yo creo que hay que juntarse con las 10 fabricas más importantes de la Argentina y convencerlos de entregar parte de su rentabilidad a cambio de otras cosas, hay que sentarse a negociar, pero el Estado no lo hace normalmente», agregó.

Beigbeder mencionó que «en julio se compran las sidras y los panes dulces, para octubre la temporada ya está lista para vender. Los precios están carísimos, los panes dulces arrancan en $350 y terminan en $1500, dependiendo la calidad del producto», finalizó.

Según el secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini, el programa «Precios Justos» que desató la reacción de amplios sectores relacionados con la producción y la venta de alimentos, abarcará entre 1.500 y 2.000 productos que contarán con el precio impreso en sus envases; e incluirá la posibilidad de compras en 30 cuotas de electrodomésticos con una tasa de alrededor de 48 por ciento.