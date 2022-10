HéroesMisionerosDeMalvinas | Higinio Ramón Martínez, excombatiente: “A Malvinas volvería para recuperarlas con un brazo o una pierna”

En otro capítulo del ciclo de entrevistas que lleva adelante Misiones Online TV por los 40 años de la gesta de Malvinas, conoceremos la historia del veterano Higinio Ramón Martínez.

El ciclo de “Homenajes por los 40 años de la Guerra de Malvinas” que realiza Misiones Online TV, presenta esta noche su capítulo número 26 con la historia de otro héroe misionero que fue parte del conflicto bélico en el Atlántico Sur.

En esta ocasión, será el veterano Higinio Ramón Martínez quien cuente su historia en primera persona. El oriundo de Montecarlo, nos recibió en el museo Alfredo Gregorio, ubicado en la Plaza que lleva el nombre del recordado Teniente Estévez.

El misionero formó parte junto a otros coterráneos de la compañía de defensa de la primera brigada del Palomar, siendo soldado de la fuerza aérea. En Malvinas tuvo el trabajo de custodiar la pista que funcionaba como aeropuerto.

Como muchos de sus camaradas hizo el servicio militar y esto relataba primeramente: «Yo estaba haciendo instrucciones porque sabía hablar guaraní, en el grupo de comando. El 2 de abril cuando se recuperó las islas yo estaba por salir de franco. Yo a la noche de ese día fui a festejar a plaza de mayo la recuperación de las islas».

«El 6 de abril tomamos el Hércules con todo el equipo y paramos en Comodoro Rivadavia. Quedamos hasta el 9 que fue viernes santo y de ahí viajamos a las Malvinas», relató Higinio.

Sobre los primeros momentos en las islas, remarcó la crudeza el clima: «Llegamos el viento, la nieve y la humedad nada que ver con nosotros acá en Misiones. La mayoría era del litoral. De Misiones fuimos 57 o 58 soldados en total».

En otro de los pasajes de esta entrevista, afirmó: «Fuimos unos chicos y volvimos unos hombres, superamos todo los bombardeos aéreos y navales. El 13 de junio veíamos como avanzaba el enemigo, si Argentina no daba el alto al fuego entrabamos en combate ese día».

También destacó el trabajo de los pilotos de la fuerza aérea y rememoró dichos de los ingleses sobre los aviones Pucará a los que apodaban «La rata de monte».

Por otro lado, hizo hincapié en el rol que jugaron los aliados de Inglaterra y la situación de la guerra. «Desde el vamos nosotros estábamos ganando, pero nos traicionó Chile, Brasil y Estados Unidos. Por eso siempre destacó a los peruanos cómo se comportaron con nosotros».

Al momento del cese del fuego, y con el ejercito inglés respirándole en la nuca, Higinio relató como vivió él y sus compañeros «llorábamos porque queríamos volver ganadores».

Una vez que regresó al continente, volvió a Misiones, donde contó que vecinos y amigos lo recibieron en un primer momento. Luego, llegó a su hogar: «En mi casa me recibe mi madre, ellos estaban seguros que había fallecido. Yo llegue 10 días después a mi casa, a la mayoría de los misioneros nos tenían como que no volvíamos más».

El postguerra fue durísimo para los excombatientes y el caso de Higinio no fue la excepción: «Desde el 82 al 91 fuimos olvidados por el pueblo, por el estado, no nos reconocían, no nos daban trabajo sumado a las secuelas y pesadillas que teníamos».

El veterano montecarlense tuvo una severa secuela a raíz del frío y un cuadro de «principio de congelamiento» que sufrió en Malvinas. «Me agarró el último grado de artrosis irreversible, luche y recién el año pasado pude conseguir la prótesis para poder caminar un poco mejor», contó.

Luego se refirió a las dificultades económicas y el rol que jugó el estado nacional en ello. «Comenzando 50 pesos y después en el 2003 Néstor Kirchner nos dio los tres salarios mínimos para que no estemos en la calle vendiendo estampitas y que podamos subsistir», comentó.

Por último se refirió a la posibilidad de volver a Malvinas y rechazó totalmente la posibilidad de hacerlo mediante pasaporte como actualmente está permitido. «A Malvinas volvería para recuperarlas ya sea con un brazo o con una pierna», cerró.