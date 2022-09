La dueña del gato robado en Posadas contó cómo se llevaron al animal y que lo siguen buscando

El viernes 2 de septiembre, 2 delincuentes al no poder llevar una garrafa decidieron llevarse una mascota. Ana Paula Comes, es la dueña del gato robado en Posadas y contó a Misiones Online cómo fue el robo, que más se llevaron y que siguen buscando a su mascota, “le pedimos a la persona que lo compró, que me devuelva, yo le doy de recompensa lo que pagó”, dijo.

Según relató Comes, dueña del gato robado en Posadas, “el viernes yo me fui a trabajar, y cuando salgo, me avisa mi marido que el sereno le habia agarrado a uno de los autores. Uno estaba de campana en el terreno baldío de a lado, y el otro entro por el balcón, también se llevó un taladro y una plancha”.

Y agregó que, el delincuente vio al gato dentro de la habitación y “lo metió dentro de una bolsa, lo tiro es de arriba, y él se tiró atrás, cazo la bolsa, y se dio a la fuga. A varias cuadras en el barrio Misionerita, el sereno y los vecinos lograron reducir a uno, el otro tenía un machete y se dio a la fuga. Por lo que sabemos entró a un descampado y descartó la bolsa con el gato ahí. Nosotros todo ese día y al siguiente buscamos. Porque el terreno es un bañado”.

Pero no lograron encontrar a la mascota, “lo único que encontramos fue una gorra. Lo que pensamos es que el volvió a buscar la bolsa, porque lo que me dijeron los vecinos de su barrio fue que el vendió”, dijo Comes.

La vecina del barrio Acaragua, indicó que todavía continúan buscando al delincuente, que lo tienen identificado por las cámaras de seguridad de los vecinos y principalmente a su mascota, “es lo que más quiero. Le pido a la persona que que lo compro, que me devuelva, yo le doy la recompensa de lo que pago”.

Comes dio detalles de cómo es su mascota, “su nombre es Stitch, es un gato persa blanco de ojos celeste, no está castrado y lo tengo hace 5 años. Lo que más me duele es que no está con su familia, y él come un alimento especial. Como seña particular podemos decir que tenía en su colita una alergia, pero no tenía collar”.

Por último, dejó su número telefónico para quienes tengan datos sobre el paradero de la mascota, pueden comunicarse con el 3765110103.