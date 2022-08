Amenazó de muerte a su concubina e hijos y fue detenido en Los Helechos

El hecho de violencia de género fue reportado este martes en la localidad de los Helechos, cuando una mujer denunció al padre de sus tres hijos menores de edad luego de haberla golpeado y amenazado de muerte.

La víctima de 28 años radicó la denuncia en la Comisaría de Los Helechos, relatando que mantiene una relación de concubinato con Héctor Osvaldo D.L.S. (46) hace nueve años, producto de la cual dio a luz a tres niños, todos ellos menores de edad.

Expresó que siempre tuvieron inconvenientes de pareja, donde en varias ocasiones el hombre la agredió tanto verbal como físicamente y realizó la denuncia correspondiente, pero posteriormente volvían a convivir.

Siempre según la denuncia de la mujer, el pasado martes alrededor de las 10:00 horas aproximadamente, el violento comenzó a proferirle insultos, gritos y forcejeos, causando temor en la denunciante e hijos, amenazándola de muerte.

Constituida comisión policial al barrio Sommer de la citada localidad, se encontraron con el violento alterado y agresivo, razón por la cual se procedió a la detención del mismo.

Se instruyó sumario judicial con intervención del Juzgado de Instrucción Dos. En forma paralela, se recepcionó denuncia de violencia familiar, solicitando medidas cautelares.

Dos jóvenes denunciaron que fueron drogadas en un reconocido boliche de Posadas

Valentina K., de 19 años, contó en sus redes sociales que junto a una amiga fueron drogadas en un boliche de Posadas. Ambas denuncian que sus bebidas tenían algún tipo de estupefaciente que les provocó varios síntomas relacionados al consumo de drogas. No responsabilizaron al boliche.

A través de su cuenta de Twitter, Valentina K., decidió contar un episodio que vivió el último sábado en el boliche Avá. Cerca de las 3 de la mañana, ella y una amiga, comenzaron a sentirse mal al punto de perder la fuerza de su cuerpo por completo y caer al piso. drogadas en un boliche de posadas

Al vivir esa extraña situación que les generó dolores de cabeza, taquicardia, falta de aire, pérdida del conocimiento, inmovilidad corporal, las jóvenes piensan que fueron drogadas sin ningún tipo de consentimiento.

“Salimos con un grupo de siete personas, todos éramos amigos y amigas que nos conocemos hace mucho tiempo. Compramos Vodka para tomar y mi novio me preparó un vaso para mí. Estuve varios minutos bailando con el vaso en la mano, después le invité la bebida a una amiga, ella tomó y volvió a pasarme el vaso. Un rato después se me cae el vaso al piso y se rompe. Por eso solo nosotras dos tomamos ese mismo vaso”, comenzó contando Valentina lo que recuerda de esa noche, en diálogo con Misiones Online.

Cerca de las 3 de la mañana su amiga empezó a sentirse mal y de un momento a otro cae al piso. En ese momento todos acuden a ayudarla y retirarla del boliche. Mientras intentaban recomponer a la chica, Valentina empieza a sentir los mismos síntomas y también pierde el conocimiento.

“La cabeza me daba vueltas, me dolía, y a partir de eso ya no me acordaba muy bien de las cosas. Nuestros amigos nos ayudaron y después nos contaron los síntomas que teníamos porque de ese momento no tenemos ningún recuerdo”, dijo Valentina.

Entre los síntomas que tenían las jóvenes, recuerdan la pérdida de fuerza total de su cuerpo, tenían taquicardia y las pupilas dilatadas. Les costaba respirar, perdieron el conocimiento de lo que pasaba a su alrededor y tenían la boca seca.

“Nosotras sospechamos que había droga en la bebida. Pensamos que mientras bailábamos con el vaso en la mano, alguien pasó y nos puso la pastilla. Había mucha gente esa noche y todos pasaron por detrás de nuestra ronda”, expresó.

Las jóvenes no piensan que alguien perteneciente al boliche sea responsable de la situación que vivieron, sino que intuyen que alguna de las personas que asiste al lugar, les puso droga en su bebida.

“De nuestra ronda no sospechamos porque somos amigos hace mucho tiempo. Y no queremos difamar al boliche porque es la gente que va, no solo en ese boliche pasa, nos han contado que pasa en otros”, dijo Valentina.

Además, aseguró que se animó a contar esto para que se tome conciencia de las cosas que pueden pasar dentro de un boliche, rodeados de gente desconocida. “Estaría bueno que las personas puedan tapar los vasos o implementar vasos con tapas. Que las chicas lleven papel film en la cartera para tapar, porque es un segundo en donde pasan por al lado tuyo y no es seguro, hay chicas que salen solas y es un momento que no te das cuenta, la estás pasando bien y te ponen algo en el vaso”.