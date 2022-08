El Colectivo de Discapacidad se reunió en Posadas y marchó para reclamar por el retraso en los pagos y rechazar el ajuste nacional 

Durante una asamblea en la plaza 9 de Julio, el Colectivo de Discapacidad, que integran prestadores y familias, reclamó a las obras sociales por el retraso en los pagos y rechazó la posibilidad de un ajuste del gobierno nacional hacia el sector. La misma marcha se replicó en otras localidades de Misiones.

El Colectivo de Discapacidad se sumó en Posadas a la jornada nacional de protestas que incluyó a otras localidades misioneras con el fin de dar a conocer la situación que atraviesan tanto los prestadores como las familias, por el retraso en los pagos por los servicios y la posibilidad de que, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el gobierno nacional deje sin prestación a los pacientes.

En primer lugar, el colectivo, que integran prestadores y los familiares, se reunió en la plaza 9 de Julio, frente a la Casa de Gobierno, en lo que se convirtió en una asamblea donde cualquiera pudo tomar la palabra para expresar lo que estaba sintiendo.

El grupo superó las 100 personas y la manifestación se llevó adelante en un marco de respeto y sin ruidos, teniendo en cuenta que también estaban presentes algunos chicos con TEA.



Posteriormente, el grupo marchó por las calles del centro en dirección a la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, que tiene su sede en Posadas por la calle Junín, esquina Salta, en inmediaciones del ministerio de Salud Pública de la provincia.

Si bien, por el horario, no había funcionarios que podían recibirlos, los manifestantes dejaron pegados letreros con sus reclamos y se comprometieron a regresar en la mañana de este martes para entregar un petitorio.

«Con la obra social siempre fue una lucha»

Martina Krakowiechi, madre de Elizabeth de los Milagros, narró que desde un primer momento fue difícil para la familia, integrarla a una escuela común, aunque finalmente pudo terminar la escuela primaria y se encuentra actualmente en quinto año de la secundaria.

«Eso fue una lucha y si, la obra social, lo que es colegio no me cubrió nunca, por ahí transporte fue una lucha conseguir que me cubra, me cubre parte, el mínimo y las terapeutas si me cubre pero también les está debiendo desde mayo a todas, siempre fue un problema», lamentó.

La mamá de Elizabeth de los Milagros reveló que cuando hay deudas acumuladas, en algunas ocasiones la obra social la cubre completa o en otras, divide los pagos.

«Estos últimos tiempos le culparon siempre al Covid, durante todo el año que hubo Covid no pagaron y gracias a las profesionales que todas trabajaron igualmente con ella. Hay un compromiso, yo nunca tuve problemas con ninguna profesional, siempre le atendieron a mi hija», destacó.

Por su parte Alfonsina Benítez, profesora de Educación Especial, explicó que la marcha tuvo como fin dar a conocer la situación y tratar de revertir la situación del retraso en los pagos. «Algunos van de tres meses a más tiempo. Con la situación real económica que estamos viviendo actualmente se hace insostenible», lamentó.

Tal vez le interese leer: Prestadores de salud preparan una asamblea en Posadas por el atraso de Nación en el pago de los servicios a personas con discapacidad

Benítez explicó que si bien son las obras sociales las que pagan las prestaciones, los fondos son administrados por la Superintendencia de Salud de la Nación y que llegan desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por lo que no queda claro dónde se producen las demoras.

En tanto Andrés Veller, transportista que lleva años trabajando en el traslado de los chicos, subrayó que se trató de la primera vez que padres y prestadores se unen y llevan adelante una manifestación de este tipo en Posadas.

«Tal vez los que nos dirigen no conocen la realidad, tal vez no están en nuestra realidad. Soy colega, de algún modo, de todas las profesionales que atienden a los chicos. Estamos unidos, padres y prestadores. Si seguimos unidos no vamos a ir para atrás, vamos a seguir hacia adelante, es el derecho de los chicos, es el derecho de las personas con discapacidad, sean chicos o adultos», afirmó.