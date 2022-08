Una empresa estadounidense es una de las interesadas en el catálogo de Pink Floyd: la firma de la banda está buscando reforzar su colección de derechos musicales

(Reuters) - Blackstone Inc. es una empresa estadounidense de gestión de inversiones alternativas que está entre los varios postores para quedarse con el catálogo de la banda de rock británica Pink Floyd, así lo dijeron personas familiarizadas con el asunto, en un momento en que la firma de capital privado busca reforzar su colección de derechos musicales.

El proceso está en curso y Blackstone no está aún cerca de llegar a un acuerdo para obtener el catálogo del grupo que creó éxitos como «Wish You Were Here», «Comfortably Numb» y «Another Brick in the Wall», dijeron las fuentes.

Blackstone no quiso hacer comentarios y los representantes de Pink Floyd no respondieron inmediatamente.

Financial Times había informado antes de que la empresa compradora, a través de Hipgnosis Song Management, podría valorar las canciones de la banda en casi 500 millones de dólares.

Blackstone tomó el año pasado una participación en Hipgnosis como parte de una asociación que planeaba desplegar alrededor de 1.000 millones de dólares para la compra derechos musicales y grabar canciones.

Fundada por el antiguo manager de Elton John, Merck Mercuriadis, Hipgnosis asesora al fondo Hipgnosis Songs Fund, que cotiza en el Reino Unido y permite a los invertir en derechos musicales.

El interés de los fondos de capital riesgo por los catálogos de música ha aumentado en los últimos años debido a los rendimientos constantes de los derechos de autor y al auge del streaming.

Un acuerdo con Pink Floyd también contribuiría a la expansión en el ámbito de los contenidos digitales de Blackstone, que el año pasado acordó la compra de la mayor parte de la empresa de medios de comunicación Hello Sunshine, de la actriz Reese Witherspoon.