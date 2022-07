Conocé algunos de los mitos en torno a los tatuajes

Tomar la decisión de hacernos un tatuaje a veces implica someternos a una interminable lista de reacciones negativas por parte de las personas a nuestro alrededor. Hasta hace algunos años, las personas con tatuajes eran vistas bajo prejuicios en base a su apariencia. Conocé algunos de los mitos acerca de los tatuajes.

-No se puede donar sangre si estás tatuado: esto es totalmente falso. Solamente se debe esperar un período de 6 meses desde el último tatuaje para donar sangre.

– No podés realizarte resonancias magnéticas: falso. Las tintas de tatuaje actuales no contienen metal y son de mayor calidad de las que se utilizaban anteriormente. Así que no tiene por qué haber contraindicaciones.

-No conseguirás un buen trabajo: esto no es necesariamente cierto en la actualidad, ya que no dar trabajo a alguien por tener un tatuaje es visto como discriminación.

Las personas que discriminan, atacan, ofenden o simplemente no aceptan a alguien porque está tatuado, denotan una falta de empatía y cultura significativas. No es necesario gustar o aceptar los tatuajes, pero sin duda esta libertad de expresión que ofende a quienes poseen tatuajes no está nada lejos de la discriminación.