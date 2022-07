Silvina Batakis habló sobre los problemas que tiene River para oficializar el pase del jugador colombiano Borja: “No le voy a dar dólares, todo para Boca”

La nueva ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis, dialogó con un medio nacional tras asumir su cargo. Aseguró que “las reservas tienen que estar puestas a disposición del crecimiento” de la economía y ratificó el sendero de equilibrio del tipo de cambio oficial, más allá de la subida del blue de la jornada. Además, bromeó sobre su fanatismo con el club Boca Juniors.

Tras conocerse como afectó a River Plate la situación económica del país ante los cambios en el Gabinete del Gobierno nacional, por no poder oficializar todavía el pase del jugador colombiano Miguel Borja, la flamante ministra Silvina Batakis bromeó sobre esto.

El comentario de la ministra no pasó desapercibido en redes, porque lo cierto es que el millonario realmente está padeciendo estos problemas, dado que, por determinación del Banco Central, no puede realizar la primera transferencia a Junior de 1.5 millones de dólares. A su vez, el mercado local cierra el 7 de julio y los días para anotar al colombiano cada vez son menos.

Ante la pregunta de si “daría dolares a River para para traer a Borja”, Batakis expresó, “por supuesto que no, eso seguro que no, todo para boca”. No es nada nuevo que la ministra es aficionada al fútbol y principalmente al club Boca Juniors.

Además, fue la misma Bataski quien aseguró que asumir este cargo no le impedirá seguir disfrutando de su amor a la pelota y aseguró que seguirá asistiendo a la cancha ver a su equipo. “Cuando sea presidente de Boca te invito”, le dijo entre bromas al periodista con quien compartió su primera entrevista como principal funcionaria a cargo del Ministerio de Economía.

La primera entrevista de Bataski como ministra

Respecto a la inflación, la ministra apuntó que se trata de un fenómeno internacional y en Argentina estructural que hay que comenzar a resolver a partir de distintos instrumentos. «La inflación es algo que va carcomiendo la vida de los argentinos y es el gran problema que no permite planificar ni a las personas, ni a las empresas, ni al Estado. Tenemos nuestras causas propias, la batalla tenemos que darla por el bien de la gente», puntualizó Batakis.

En este sentido, valoró los acuerdos de precios con los empresarios y dijo que durante su gestión el diálogo con el sector «va a ser permanente». Además, agregó que «Argentina tiene muchas causas para empezar a atacar la inflación» y que «el tema de las góndolas no es el único instrumento».

Al igual que en su primer intercambio con la prensa en Casa Rosada, minutos después de su asunción, Batakis reiteró la necesidad de «ir hacia el equilibrio fiscal» y dijo que, como demostró la pandemia, «el déficit fiscal es un instrumento contracíclico». «Si logramos en un corto plazo converger al equilibrio fiscal eso va a tender a que tengamos un país más normal en cuanto a lo inflacionario», sentenció.

El futuro del Salario Mínimo

La funcionaria se refirió también al futuro del salario: «El motor de la economía tiene que ver con el consumo. Nosotros creemos en el salario, creemos en las paritarias. Siempre hay tensiones, pero el salario no es inflacionario. Necesitamos mejorar el salario de los trabajadores».

«Cuando los trabajadores pueden empezar a hacer turismo, ir a un restaurant, comprarse más ropa, eso va a movilizar la economía», explicó.

En cuanto al Ingreso Básico Universal, una medida reclamada desde diversos sectores del kirchnerismo, Batakis sostuvo que «es un tema que se viene trabajando en el mundo, pero que ni siquiera está resuelto en países desarrollados», pero indicó que su posible implementación iría en un carril distinto del acuerdo con el FMI, con quienes tomará contacto este mismo martes.

Arde el dólar blué

La ministra de Economía también se explayó sobre la disparada del blue, que durante la jornada pegó un salto de $40, hasta un máximo de $280, para luego ir moderando el alza hasta los $260. «El mercado blue es muy marginal, pero está en la conciencia colectiva, al igual que el Riesgo País», advirtió. En este sentido, consideró que «las grandes operaciones se hacen al tipo de cambio oficial y que éste se encuentra en un sendero de equilibrio». «Yo me siento cómoda con este tipo de cambio», reveló.

Proyecto de Renta Inesperada

Durante la entrevista, los periodistas le preguntaron sobre el proyecto de Renta Inesperada que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación y que no convence a la oposición. «Es una vía justa. Los tributos no son solamente recaudatorios, tienen otras motivaciones y en este caso es justo que cuando hay una renta inesperada que viene por la guerra, aporten para ayudar a los que -también por la guerra- lo están pasando mal. Esta redistribución de recursos nos hace bien a todos, las sociedades más equitativas son las que más progresan», consideró.

Gabinete económico que la acompañará

Por último, se refirió a la conformación del equipo económico que la va a acompañar en la gestión. “Ya prácticamente lo tengo, pero me gustaría terminar de pulirlo con el Presidente y que él le dé el visto Bueno”, dijo, aunque reveló que hoy ya varios de ellos participaron en la reunión de traspaso de mando con el exministrro Martín Guzmán y que se quedaron trabajando en el Ministerio. También contó que habló con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el perfil que pensaba darle a su gabinete y que «ella estuvo de acuerdo».

