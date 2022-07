Misiones | Empresario local asegura que los cambios en Economía causarían desabastecimiento en diferentes sectores por demora en las entregas

Los cambios en el Ministerio de Economía generaron una gran incertidumbre en los diferentes sectores del país. Más allá de los constantes aumentos en los precios de los insumos, productos y servicios la preocupación gira en torno a los desabastecimientos y la demora en las entregas.

Carlos María Beigbeder – Santa María de las Misiones

Carlos María Baigbeder, empresario del rubro de comestibles y expresidente de la Cámara de Comercio de Posadas brindó un panorama de cómo afecta la situación del país al sector comercial: “Cómo pasó todo este sábado, todavía no sabemos cómo va a terminar impactando. De lo único que estamos al tanto, es que algunos proveedores, van a suspender la entrega de mercaderías”, explicó.

Después de lo sucedido con los cambios en el ministerio, el empresario añadió que genera miedo tomar las decisiones. “Uno no puede tomar las decisiones ni con enojo ni con miedo, hay que tomarlas con la mayor serenidad posible. Entonces creo que para nosotros hoy es un día totalmente normal”, expresó.

En ese sentido, aseguró el objetivo que persiguen es que todo continue de la misma manera para que el Gobierno nacional también pueda llevar tranquilidad a las personas.

“Nosotros no vamos a hacer nada de las medidas que tomen los proveedores y vamos a intentar que todo siga de la misma manera. Supongo que el Gobierno también necesita llevar tranquilidad, porque si no los electores no lo van a votar”.

En este contexto, el empresario hizo hincapié en el congelamiento de las entregas de mercaderías, ya que en el lapso de más una semana, puede generar desabastecimiento en algunos negocios.

“Más de una semana, depende del negocio y de cómo es su provisión financiera, hay algunos que lo hacen todos los días, otros en un día intermedio, una vez a la semana o una vez por mes. Sin embargo no va a ser el caso, yo creo que entre hoy y mañana se soluciona, y sí no, se ve el precio en el que termina”.

Además sostuvo que el impacto en las góndolas podrían sentirse, pero se fijan en el valor del dólar oficial: “Es una situación para preocuparse, pero no para alarmarse, la salida de Guzmán nos pone un poco más en rojo la economía, pero no creo que en esta primera semana sea algo imperioso que nos movilice a cambiar los precios”.

