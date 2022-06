El padre de la joven de 21 años que denunció ser víctima de violación grupal el último fin de semana en la localidad de Guaraní describió cómo encontró a su hija, dijo conocer a los agresores y se mostró sorprendido porque hasta hoy no hay detenidos.

Aún muy conmovido por el calvario que le tocó atravesar a su familia, el padre de la joven de 21 años que denunció que la drogaron y abusaron de ella, para luego dejarla semidesnuda en su casa, contó los detalles de la pesadilla por la cual está atravesando.

Padre de la víctima en FM SHOW

Según sostuvo el hombre, el domingo por la tarde su hija junto a su primo, el novio y unos amigos estuvieron en la plaza del pueblo, tomando tereré.



Lo que vino luego fue literalmente impensado. El domingo por la mañana, cerca de las 6, encontró a su hija en el frente de su casa, toda embarrada, sin ropa interior y totalmente “descolocada”.

“Estaba embarrada de pies a cabeza, y nombraba al primo que estuvo con ella todo el tiempo y a otro chico. Que ellos le habían traído. Estaba sin ropa interior, embarrada de pies a cabeza, con golpes en la cabeza y raspones. Tenía moretones en la nalga y estaba drogada”, dijo hombre.

Inmediatamente tras asistirla con su esposa, llamaron a la policía. “Me quedé loco cuando la vi así. Salí a buscarlos para matarlos”, confesó y explicó que en un primer momento salió de su vivienda con la firme determinación de buscar a los responsables, pero que el arribo de los uniformados lo hizo desistir.

Al ver el estado de la víctima de inmediato se llamó a una ambulancia que la llevó al Hospital donde recibió atención médica debido a que había convulsionado.

Tras permanecer en observación y se asistida, se le brindó el kit de abuso y luego pudo radicar la denuncia en la comisaría local.

Hoy la joven intenta recuperarse del ataque y su padre no oculta su malestar porque aún no hay ninguna persona detenida por el hecho.

En diálogo con FM Show contó también que conoce a todos los que fueron denunciados por su hija y reclamó celeridad. “Mi hija está en la cama, llora, no come. Está tirada. Hasta ahora no recibió ninguna asistencia psicológica ni nada”, se lamentó.