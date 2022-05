Bogdan Holovchak, el refugiado ucraniano que eligió Posadas como destino para escapar de la guerra que afecta a su país, dialogó en exclusiva con Misiones Online. Reveló como fueron los días iniciales al conflicto, su travesía para escapar de una Ucrania sacudida por la invasión rusa, y más detalles mientras sobrevivía en su tierra natal.

“Mi vida en Ucrania era muy normal antes de que comenzara la guerra en mi país”, comenzó a relatar. “Nací en el Oeste de Ucrania, en la región de Ivano-Frankivsk. Estudiaba, enseñaba y trabajaba. Luego me mudé a Sumy, que se encuentra a 40km de la Confederación Rusa, detrás de Kiev. Allí estaba cuando me enteré que la guerra había comenzado”, explicó el refugiado ucraniano de 37 años.

Bogdan comenta que allí vivía con su pareja. “Le dije que debíamos irnos a otra parte de Ucrania porque era peligroso quedarnos donde estábamos. Ella me dijo que no pasaba nada, pero un día hubo un bombardeo en la ciudad en la que estábamos y 23 personas murieron. Fue terrible”, expresó.

“Eso fue el 8 de marzo, en el Día de la Mujer. Fue entonces cuando hablamos y decidimos irnos hacia la frontera oeste de Ucrania, a otro país”.

Bogdan señaló que el día 10 de marzo llegó junto a su pareja a Lviv y pasaron la noche en una terminal de colectivos porque los militares no los dejaban ingresar a la ciudad.

“Al día siguiente fuimos a la frontera entre Ucrania y Polonia, mi pareja y su madre se fueron a Polonia y yo regresé a mi ciudad natal a buscar un documento para poder cruzar la frontera. Estuve un mes viviendo en organizaciones militares”, indicó.

Argentina: el lugar elegido para sobrevivir

Bogdan es uno de los miles de ucranianos que, producto de la invasión rusa, debieron abandonar sus hogares para intentar rehacer su vida lejos de su patria. Sin embargo, es de los pocos que han elegido un destino tan lejano para asentarse.

“Siempre estuve muy interesado en la historia, y sabía que muchos inmigrantes de Ucrania se establecieron en Latinoamérica. En Brasil y Argentina hay una gran población de inmigrantes ucranianos, sé que en Paraguay también hay una diáspora ucraniana”, explicó el hombre, acerca del por qué eligió a la Argentina para vivir.

“Y yo, particularmente, conocía y me gustaba Argentina como país. Argentina es uno de los países más grandes de Latinoamérica y muchos de mis nativos ucranianos viven aquí, espero y me gustaría poder encontrar una diáspora ucraniana para sentir que tengo al menos una parte de mi familia aquí”.

Bogdan comenta que tomó la determinación de arribar al territorio solo, separándose de su compañera de vida, quien se quedó en Polonia.

“Esta horrible guerra no tiene explicación; muchas familias están rotas. Usualmente una parte de la familia se queda en Ucrania, mientras que las mujeres y niños se van a otro país europeo. Mi esposa se quedó en Polonia porque tenía parientes, primos, allí y no quería alejarse de su madre. Por supuesto, la entendí. Yo vine hasta acá y creo, y espero, que haya sido una buena decisión. Estoy convencido que fue la decisión correcta”, manifestó.

De igual manera, comentó que se mantienen constantemente comunicados: “Estamos en contacto y ella está muy feliz por mí, porque le conté que me recibieron con los brazos abiertos. Ella agradece a Dios que yo esté bien”, dijo.

“Antes de venir, conocía un poco gracias a un colega periodista que me contó sobre Misiones. Vine en avión desde Buenos Aires, me quedé unos días en Buenos Aires, una ciudad muy hermosa pero muy grande. No era para mí, había demasiada gente, demasiados autos. Prefiero un lugar como Misiones”, explicó Bogdan.

Por último, el hombre se pronunció acerca del conflicto que ya se ha cobrado incontables víctimas y dejó su reflexión.

“No sólo creo, sino que estoy convencido de que esto tiene que terminar. Pero entiendo que probablemente no termine en días próximos. Es espantoso, pero no creo que termine en los próximos meses, quizás en años”, expresó.

“Todos los ucranianos tenemos la esperanza de estar a salvo. Necesitamos ayuda y que todos ustedes entiendan lo que está pasando en Ucrania. Ucrania está peleando por todos, no solo por un país, todo lo que queremos es una vida normal”.

Finalmente, manifestó que los ciudadanos ucranianos “no queremos ni necesitamos la ayuda de Rusia. En Ucrania teníamos esperanzas y sueños, pero ellos llegaron y los destruyeron. Mucha gente ha muerto, miles de personas han fallecido. Debemos unir nuestras voces y hablar de esto todos los días, todo el tiempo. Paren la guerra y paren de matar a las personas. Necesitamos solo un poco de ayuda”.