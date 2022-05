El campeón de Francia regaló una exhibición ante el Metz, que perdió la categoría. Messi jugó los 90 minutos pero el protagonismo corrió por otro lado. El francés renovó hasta 2025 y el Fideo continuará su carrera en Italia.

Si Metz no se presentaba y perdía los puntos tal vez le convenía. Porque el tribunal de disciplina podía dárselo por perdido 2 a 0 y se evitaba la goleada. Finalmente fueron cinco los que le metió el Paris Saint Germain en la despedida de Ángel Di María y la renovación de Kylian Mbappé hasta 2025.

Pero además hubiese esquivado la humillación de ser un convidado de piedra, sin poder hacer nada ante un equipo de estrellas que hizo lo que quiso. Tanto en el juego, como en los modos: el partido estuvo parado para el pasillo que los compañeros le hicieron a Di María y hubo cambios innecesarios, como el de los arqueros. Descendidos por el empate de Saint Étienne otra cancha, los del Metz se bancaron todo eso sin chistar.

El Metz necesitaba ganar para evitar el descenso. ¿Cómo lo intentó? Con todos atrás y el camerunés Didier Lamkel Ze de nueve. Cuando le quitaron la pelota al PSG, le tiraban un pelotazo. Así se acercó dos veces y en una Caillard tuvo que desviarla al corner. Nada más relevante.

Mientras tanto del otro lado, dónde se jugó el partido, Mbappé hizo dos goles antes de la media hora. El primero con una asistencia milimétrica de Di María para la entrada del francés por derecha, que hizo pausa, un enganche y definió. El segundo, por la otra punta. Un poco más sucio, pero gol al fin.

¿El tercero? Lo empezó Messi que metió una pelota en profundidad para Di María que ingresó con pelota dominada y antes del remate lo bajaron: el balón le quedó a Neymar que entraba por la derecha y la mandó a guardar.

El PSG no sacó el pie del acelerador en el segundo tiempo. Pochettino no hizo cambios y los mismos cuatro de ataque que meten miedo, siguieron asediando al Metz que para sostener la categoría no pudo hacer otra cosa que esperar malos resultados de los otros tres equipos que peleaban por no descender.

Mbappé perdió una pelota pero no se desentendió de la jugada y fue a apretar la salida. Kouyate encaró hacia atrás con la intención de jugar para el arquero y no sospechó que el delantero del momento estaba a centímetros y cuando se dio cuenta que se la había quitado, ya era tarde. Golazo. El tercero en su cuenta personal, el cuarto del partido.

Fueron los goles que fueron pero pudieron ser más. Si Metz no pudo hacer otra cosa que perder 4 a 0 cuando eran 11 futbolistas, la expulsión de Traore no le esclareció el panorama. Mbappé estrelló un remate en el palo -exquisito pase de Neymar, todo a la carrera- y desde entonces PSG se dedicó a dar una exhibición a lo Globetrotters.

El quinto fue de Di María. Messi sacó un remate bueno que devolvió el palo y la pelota fue a buscar a Fideo, que entró con pelota dominada al área, eludió rivales y metió su gol de despedida. Lo festejó entre lágrimas y se quedó unos minutos más recibiendo el aplauso de la gente.

Después el pasillo de despedida y el fin de la historia con esa camiseta. Lo que seguía solamente le importaba al Metz, que tenía la cabeza puesta en Nantes. Por más control mental, no pudo evitar que Saint Etienne empatara su partido. El rival del PSG fue literalmente un equipo de una categoría inferior en los últimos minutos.

Dos descensos, una promoción

El Saint-Étienne, un histórico del fútbol francés, rozó la tragedia en la última jornada ya que durante 46 minutos -el tiempo que pasó desde que el Nantes abriera el marcador por intermedio de Ludovic Blas-, fue un equipo de Segunda División, ya que pese a la derrota que inexorable de Metz quedaba por debajo en las posiciones.

Cuando Romain Hamouma empató en el tramo final y logró evitar cortar su racha de 21 años consecutivos en la Ligue 1: deberá asegurarlo en el partido de Promoción ante Auxerre, que pelea por ascender.

Los descendidos fueron Metz y Girondins, el más complicado de los tres equipos que dieron pelea hasta la última fecha. De hecho no le alcanzó pese a que fue el único que ganó en su visita al Brest. Los goles fueron de Sekou Mara en dos oportunidades, Ricardo Mangas y Javairo Dilrosun. No bastaron.

Fuente: Clarín