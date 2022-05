Se entregó la Beca al Mérito Académico “Dr. Roberto Andrés Boratti” a estudiantes de Medicina de la UCAMI

El viernes 6 de mayo a las a las 10.00 h se realizó el Acto de Entrega de la Beca al Mérito Académico “Dr. Alberto Andrés Boratti” otorgada por el Sanatorio Boratti a la alumna de la carrera de Medicina de la UCAMI, Camila Pilar Kachanoski.

La beca que entrega el Sanatorio Boratti consiste en el pago total de la matrícula durante toda la carrera y se renueva todos los años si el becado aprueba con notas superiores a siete las materias del año anterior.

Este año recibió la “Beca al Mérito Académico: Dr. Alberto Andrés Boratti “, Camila Kachanoski, quien ha finalizado sus estudios secundarios en el Instituto Posadas.

Por otra parte, se realizó la renovación de la beca de las alumnas Gabriela Oriana Pintos, Milagros Aylen Gallegos y Antonella de los Angeles Pereyra, quienes recibieron con anterioridad la Beca y siguen manteniendo el beneficio de la misma por su esfuerzo continuo.

Estuvieron presentes en la ceremonia, la Rectora de la UCAMI, Mgtr. Ana María Foth, el Méd. Esp. Roberto Andrés Boratti , Socio Gerente del Sanatorio Boratti, el Méd. Esp. Héctor Manuel Riera, Director Médico del Sanatorio Boratti, la Vicerrectora de Investigación y Extensión de la UCAMI, Dra. Carina Argüelles, el Vicerrector Académico, Pbro. Lic. Luis Alonso Freiberger, la Secretaria General, Lic. Mabel Méndez, la Secretaria de Gestión Económica, C.P. Regina Hanske, la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Méd. Esp. Cristina Martínez y el Director de la Carrera de Medicina, Méd. Esp. José María Blariza, entre otras autoridades, docentes, familiares de los alumnos becados e invitados especiales.

La Beca al Mérito Académico “Dr. Alberto Andrés Boratti” fue establecida a través del Acuerdo Específico de Colaboración suscripto entre el Sanatorio Boratti SRL y la Universidad Católica de las Misiones el 18 de diciembre de 2013.

La Rectora de la UCAMI, Mgtr. Ana María Foth agradeció al Sanatorio Boratti por seguir otorgando esta Beca, a pesar de haber transitado todo el equipo de Salud dos años muy difíciles por la pandemia, y aun así no han interrumpido el otorgamiento de este beneficio que motiva a los alumnos a seguir esforzándose por lograr un buen rendimiento académico.

El socio gerente del Sanatorio Boratti, Méd. Esp. Roberto Boratti, expresó: “Para nosotros es una posibilidad única colaborar con la UCAMI porque es la única Universidad de la provincia que tiene la carrera de Medicina y como decía mi padre, las cosas se logran con esfuerzo.”

Camila Kachanoski, la flamante becada de este año expresó: “Estoy acá para cumplir un sueño: el de formarme para contribuir a la sociedad, ejerciendo una profesión tan valiosa como la medicina.

Jamás olvidamos lo que aprendemos con gusto. Y es precisamente eso, lo que la carrera que he elegido me permite. Gracias a ella, el estudiar no es una carga, sino por el contrario: una satisfacción. Es como sentirme dentro de una novela, en la que el conocimiento es el protagonista.

Agradezco a la Universidad Católica de las Misiones por darme la posibilidad de estudiar la carrera que deseo y quedarme en mi ciudad y con mi familia. Y, a las autoridades del sanatorio Boratti por premiar el esfuerzo, el mérito y la dedicación; y apoyar así a nuestra educación.

Sabemos que la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar nuestro mundo, la gran herramienta social que nos permite elevarnos hasta cuanto queramos. Siempre he creído que todo es posible para quien tiene fe y lucha por conseguir sus objetivos; que el esfuerzo te abre puertas y que el ser agradecido te las mantiene abiertas.