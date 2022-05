Tras el primer caso de Hepatitis Aguda Infantil en el país, pediatra misionero indicó cuales son los síntomas a los se que debe estar alerta

Tras la confirmación del primer caso de hepatitis aguda infantil, el pediatra e infectólogo Oscar López, hizo referencia a cuáles son los síntomas a los que se debe estar alerta. Y reconoció que, “según los datos que hay, es muy agresiva”.

López indicó que, “hemos recibido desde la Sociedad Argentina de Pediatría, y de la OMS hace más o menos, 2 o 3 semanas, una alerta epidemiológica con respecto a esta hepatitis aguda infantil”.

Y agregó que según los primeros datos que se informaron, “se trata de un cuadro de inflamación del hígado, de una hepatitis. Donde no se ha detectado ninguno de los agentes comunes que producen hepatitis, como ser la Hepatitis A, B C o la E, y que tiene algunas características que afecta a niños”.

El infectólogo reconoció, que hasta el 25 de abril se habían confirmado “alrededor de 200 casos, y todos eran menores de 16 años. Tenía la característica de que empezaba con algún dolor abdominal, sin fiebre, algo de vómitos y diarrea y con la particularidad de que las enzimas que marcan la inflamación del hígado estaban muy elevadas, mucho más de lo que uno está acostumbrado a ver con las hepatitis”.

Y remarcó que, “es muy agresiva porque de esos casi 200 casos, había alrededor de una decena de chicos, que habían ido al trasplante hepático. La secuencia es que el hígado se inflama, una vez inflamado puede llegar a lo que se llama una insuficiencia hepática, y ahí es un caso de trasplante hepático, en forma urgente, suelen entrar en lo que es prioridad nacional en trasplantes”.

Nexos epidemiológicos en estudio

En referencia al primer caso del país, el especialista explicó que se encuentra en estudio, “si hay algún nexo epidemiológico, si tuvo algún viaje o algo, porque no había casos en América”.

Y agregó que, “esta hepatitis que no se conoce la etimología, se cree que está producida por un adenovirus. Y que se descartó que se a consecuencia de las vacunas, porque de esos 200 chicos, la gran mayoría no estaban vacunados”. Pero, en algunos casos “se vieron resultados asociados con el virus de Covid, eso es lo que se conoce hasta ahora”.

Esto significa que estos nuevos casos podrían transmitirse, “de persona a persona fundamentalmente por las secreciones”. El pediatra, también recordó cómo se transmiten las otras hepatitis, “las que ya están casi eliminadas, gracias a las vacunas, como la hepatitis A, se contagia por materia fecal, orina y saliva. Y la hepatitis B, que casi no se ven casos, se contagia por transmisión sexual, por transfusiones de sangre, por jeringas”.

Para López, “el mensaje que debemos transmitir es que el porcentaje de trasplante no es alto, primero hay que ver si estos niños trasplantados no tenían alguna comorbilidad, entonces eso hace que la enfermedad se haga más grave, creo que debemos estar más atentos alertas, y no desesperados”.

Organización para el traslado de muestras desde Misiones

El profesional adelantó que, “nos estamos reuniendo hoy, para ver cómo se van a trasladar las muestras a centros de mayor complejidad para hacer los diagnósticos definitivos. Solamente lo va a poder hacer laboratorios de alta complejidad como el Malbrán, que son institutos capacitados hasta ahora para identificar estos virus”.

Cuidados delos niños ante enfermedades respiratorias

El pediatra también dio algunas recomendaciones para el cuidado de las enfermedades respiratorias en los niños, Lo primero que se debe tener en cuenta es que, “seguimos en pandemia por Covid, y hay lugares como España y está pasando en Argentina también, se ha visto un aumento de casos de Covid. Aunque son menos porque, las personas están vacunadas, es Omicrón y los síntomas no son tan significativos. Por lo tanto, no se debe bajar el barbijo”.

Y agregó que, “la influenza nos sorprendió este año, porque apareció mucho más temprano de lo que solía aparecer a partir de febrero empezamos a tener casos, cuando normalmente es a partir de mayo, junio. Además, vino con un poquito más de agresividad”.

Por último, “hay una lista larga de virus que lo puede producir y por lo tanto si seguimos usando el barbijo, aireando los ambientes y protegiendo mis manos con alcohol, se van a prevenir un montón de enfermedades”.