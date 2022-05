El pediatra e infectólogo, Oscar López confirmó que hace una semana atrás se recibió una alerta epidemiológica emitido por la Sociedad Argentina de Pediatría sobre un brote de hepatitis aguda en países como Israel y algunos otros países de Europa, situación que puso en alerta a la región.

Aunque el alerta se produce por lo inusual del brote, el médico sostuvo que no hay mucha información acerca de estos afectados y actualmente se hacen los estudios; sin embargo, señaló que los casos que fueron aislados, en niños hasta 16 años, presentaron síntomas muy agresivos y alcanza a unos 160 niños, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

En los estudios que se hicieron se indagó si estaba relacionada con la vacuna de Covid-19, pero la gran mayoría de estos niños no la habían recibido, por lo que se descartó esta situación. “Ya lo he escuchado en algunos de que esto es por la vacuna y por ello insisto en que muchos de estos niños no estaban vacunados contra el Covid-19”, aclaró López.

Asimismo manifestó que la recomendación que hay es que ante una sospecha de hepatitis se investigue bien en los laboratorios, para descartar todas las causas.

En ese sentido indicó que estas hepatitis raras no tienen ningún tratamiento porque no se conocen las causas y hay poca información, pero sí se recomienda reposo, consumo de alimentos bajos en grasas y control clínico permanente. Alertó que cuando se inflama el hígado se alcanza una insuficiencia hepática y se va a agravar el cuadro, en este caso, del niño.

También señaló que ponen en conocimiento público esta situación no para alarmar, sino para estar al tanto de que hay esta enfermedad latente en algunos países. “Ojalá que no llegue a nuestro continente, pero hoy sabemos que un niño que está en Europa u otro lugar puede entrar el país, así que tenemos los riesgos de que eso pase”.

López insistió en que estos cuadros todavía no presentaron en el continente, así que no debe ser motivo de desesperación y el cuerpo médico en el país sabrá actuar oportunamente.

Finalmente invitó a la población a dar seguimiento y cumplir con los programas de vacunación de los niños y adultos, porque esto ayuda a la prevención de muchas enfermedades. Recordó que hay muchas enfermedades que fueron controladas, pero sin el cumplimiento del esquema de vacunación pudiera generar un nuevo rebrote.

