Fórmula 1 | Las dos grandes marcas que tendrán la posibilidad de ingresar a la máxima categoría en 2026

Herbert Diess, CEO de Volkswagen, reveló que hay dos marcas que apuntan a participar en la competencia dentro de cuatro años. Si bien aún no se especificó si serán como escuderías o proveedores de motores, el ingreso de ambas marcas generaría un salto de calidad en la Fórmula 1.

Los rumores de nuevas escuderías ingresando al emocionante mundo de la Fórmula 1 vienen existiendo hace varios años. A la espera de una voz oficial, hay dos empresas que siempre aparecen en la cercanía del máximo evento automovilístico: Audi y Porsche. A la espera de nuevas regulaciones dentro de la competencia el CEO de Volkswagen, Herbert Diess, apareció en una entrevista este lunes donde sacó a la luz la posibilidad de que ambas marcas ingresen al circuito.

“Porsche tiene que ser la marca de automóviles más deportiva del mundo, por lo que Porsche tiene que hacer automovilismo. Y llegas a la conclusión: si Porsche hace automovilismo, lo más eficiente es hacer Fórmula 1. Casi tienes que poner una marca en eso”, opinó el presidente. Y agregó al respecto: “Audi es una marca mucho más débil que Porsche. No puede exigir un precio tan alto. Audi en realidad tiene mejores argumentos para la Fórmula 1 porque tiene un potencial mucho mayor para la marca”.

Con la mentalidad de empresario, Diess explicó las razones por las que las marcas ingresarían a la competencia. “Audi transfiere cuatro o cinco mil millones de dóalres al año a Wolfsburg y transferirá aún más con la Fórmula 1″, explicó sobre el poder económico. Además, volvió a confirmar su postura: “Entonces simplemente te quedas sin argumentos. Puedes decir: ‘Pero no creo en la Fórmula 1′, pero hay buenos argumentos que dicen que la Fórmula 1 crecerá, incluso en el futuro. ¿Por qué deberías restringirlos, si es para que entre más dinero?”.

Sin embargo, Herbert explicó que se necesita un plan a largo plazo si se quiere ingresar a la élite del automovilismo. “Como siempre me dice Markus Duesman, presidente de Audi y exjefe de sistemas de propulsión de BMW F1, generalmente recuperas un segundo por temporada en una pista de carreras de tamaño mediano simplemente optimizando los detalles. Pero no puedes ponerte al día cuando te unes a un nuevo equipo: necesitas cinco o 10 años para estar entre los primeros. En otras palabras, solo puedes subirte a bordo si tienes un cambio importante en las reglas”, argumentó.

Por eso, el CEO apunta a dentro de cuatro años para una ampliación de la Fórmula 1: “Eso llegó ahora y también pasará en dirección a 2026, cuando los motores serán electrificados en una medida mucho mayor, incluso con combustibles sintéticos. Eso significa que necesita un nuevo desarrollo de motor y necesita tres o cuatro años para desarrollar un motor nuevo”.

Ya con una fecha en el calendario marcada, Diess confirmó que se uniría. “Las dos marcas premium piensan que es lo correcto y lo están priorizando”, reveló aunque confirmó que el nombre Volkswagen no será parte de los planes de F1 de la compañía, sino que tanto Porsche como Audi se comprometieron a ingresar a la F1 por separado. “VW no estará involucrado. No encaja y la marca no participará”, concluyó.

