Organizan charlas sobre enfermedades de transmisión sexual en escuelas y centros de educación superior de Misiones

Fabián Zelaya, jefe del Programa Provincial VIH- SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) del Ministerio de Salud Pública, remarcó la importancia de realizarse testeos para conocer el estado serológico y obtener un tratamiento rápido en el caso de un resultado positivo. Los testeos son gratuitos, confidenciales y voluntarios.

“Al hablar de las enfermedades transmisibles, la sociedad toma conciencia de este tipo de patologías”, expresó Zelaya. Aprovechando la presencialidad en las escuelas y centros de educación superior llevarán charlas sobre cuidado para “sensibilizar y educar”, aseguró.

Aunque la edad promedio de diagnóstico es de 20 a 35 años, “necesitamos apuntar a los últimos años del secundario y trabajar con las universidades”, señaló. Además buscarán promocionar el testeo voluntario, confidencial y gratuito en todo el territorio misionero.

En Posadas, la Carpa de Salud, con la colaboración de la Dirección de Bioquímica, es la encargada de realizar test en diversos puntos de la ciudad. El laboratorio del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga y la oficina del Programa Provincial VIH, SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), de 7 a 16, también son lugares de testeo en los que no se solicitan órdenes médicas.

En operativos para detectar, se conforma una cadena de soporte, si en ese momento la persona tiene un resultado presuntamente positivo, los pares y el personal de salud se acercan para realizar una nueva extracción de sangre que se envía al Laboratorio Central de la Provincia de Misiones (LACEPMI). Al recibir la confirmación, se vuelve a citar al individuo “para charlar y serenar su angustia”, dijo.

Zelaya advirtió que por año en Misiones se diagnostican 7 u 8 casos por mes, significando entre 80 y 100 casos anuales. “Lo recomendable es que las personas que cuentan con un diagnóstico definitivo cuenten con tratamiento antes de los 15 días, este suele llamarse tratamiento de respuesta rápida”, comentó. “Esta patología tiene un mejor pronóstico que la hepatítitis B”

“La pandemia por infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) pasó por distintas etapas, antes, en mi época de residente, cuando diagnosticábamos a un paciente, las chances de sobrevivir eran pocas”, contó. Debían tomar entre 13 a 16 pastillas por días, cápsulas duras con múltiples efectos adversos, estos medicamentos fueron evolucionando y los nuevos tratamientos se volvieron tolerables, con una alta barrera genética y bajo poder de resistencia al virus.

“Dejó de ser mortal para pasar a ser una enfermedad crónica, transmisible, tratable y no curable”, explicó. La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que la indetectabilidad significa intransmisibilidad, denominado I=I. “De todas formas sugerimos la utilización del preservativo para cuidarse del contagio de hepatitis B, C o sífilis, que debe ser usado desde el inicio hasta el final de la relación sexual y no solo en el momento de la penetración”

Si bien las trabajadoras sexuales, homosexuales y drogadictos constituyeron la población vulnerable durante un tiempo, el médico aseguró que actualmente “afecta a la población general”. Añadió que “la mayoría de los resultados positivos son en personas heterosexuales”.

En cuanto a la posibilidad de acceder a análisis con facilidad, mencionó que se trabaja en la modificación de la Ley Nº 23.798 Nacional de Sida que expone la necesidad de test confidenciales con consentimiento informado, obligando al profesional, que no necesariamente debe ser un infectólogo, a avisar que requerirá un test de HIV y confirmación del paciente en el laboratorio. “Cuantas menos barreras existen para el diagnóstico, es mejor”, subrayó.