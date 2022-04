Vuelve una leyenda | Roger Federer anunció su vuelta al circuito después de un año de su último partido oficial

Tras su derrota en Wimbledon durante julio del 2021, el legendario tenista suizo no volvió a pisar una cancha. Si bien su calendario todavía no está definido, ya confirmó que estará en el ATP de Suiza durante octubre de este año.

Roger Federer confirmó en sus redes sociales que será parte del ATP 500 de Basel durante fines de octubre y confirmó que su retorno a las canchas de manera oficial será a más de un año de su último partido en el circuito. Si bien el calendario del suizo todavía no está del todo claro, se espera que su reaparición sea antes de esa fecha.

“Con ganas de jugar en casa”, escribió en sus redes sociales tras compartir un posteo del Swiss Indoors Basel donde se confirmaba su presencia para el torneo que se realizará en la casa de Su Majestad entre el 22 y el 30 de octubre.

“Después de una pausa de dos años debido a la pandemia, el Swiss Indoors Basel regresará al ATP Tour en el otoño de 2022. El 10 veces campeón de individuales y héroe local Roger Federer ha anunciado su regreso al estadio en St. Jakobshalle”, escribió la cuenta de Instagram del torneo.

“El gran suizo de todos los tiempos ha confirmado que su agenda inicial incluirá la Copa Laver en Londres seguida por el Swiss Indoors en Basilea”, agregaron teniendo en cuenta que la Copa Laver se desarrollará a fines de septiembre en Londres. Si bien Roger no había certificado su presencia en ese torneo, desde las redes oficiales lo habían presentado como una de las estrellas.

Roger anunció en agosto del 2021 que debía operarse de una de sus rodillas y aclaró que iba a estar “varios meses” inactivo. “Soy realista, no me malinterpreten, sé lo difícil que es a esta edad pasar por otra cirugía, pero quiero estar sano y pasar por este proceso con el objetivo de seguir en actividad me ayudará durante este tiempo”, había aclarado por entonces.

El legendario tenista que en agosto cumplirá 41 años es parte del circuito profesional desde 1998. Ubicado en el puesto 41 del ranking ATP, va camino a cumplir un año sin actividad oficial tras la histórica derrota que sufrió el 7 de julio del año pasado en los cuartos de final de Wimbledon contra el polaco Hubert Hurkacz, en su primera derrota en tres sets en 19 años.

Previo a esa aparición, Roger había caído en segunda ronda del ATP 500 de Halle, había llegado a octavos de final de Roland Garros, fue superado en su debut del ATP 250 de Geneva (Suiza) y cayó en cuartos de final del ATP 250 de Doha en su escasa actividad durante el 2021.

Para entonces, había acumulado una actividad de 405 días a raíz de un problema en la rodilla que lo obligó a cuidar su físico. “Sé que es raro que un hombre de 40 años regrese después de un año fuera. Siento que todavía hay algo, la jubilación nunca estuvo realmente en las cartas”, había señalado por entonces.

Fuente: Infobae