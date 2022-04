Tractorazo | El campo se concentra en la Plaza de Mayo para protestar contra el Gobierno

El denominado “tractorazo” fue convocado por productores de distintos puntos del país, a través de las redes sociales con la etiqueta #23A, al que también se le sumaron dirigentes de Juntos por el Cambio con otras consignas políticas "en defensa de la república y la justicia independiente".

Se trata de los denominados productores autoconvocados, que en la práctica no están nucleados en ninguna de las entidades rurales. En la vereda de enfrente los representantes de las entidades del campo CRA, FAA y Coninagro detallaron expresamente que no se sumarán al reclamo e incluso no convocarán a sus bases.

Tal vez te interese leer: Productores agropecuarios realizan hoy un “tractorazo” en Buenos Aires: la concentración será a las 15 horas

Desde las 12, los autoconvocados se trasladaron en tractores desde Avenida del Libertador y Udaondo hacia Plaza de Mayo. Mientras que la hora central del acto frente a la Casa Rosada estaba previsto para las 15, en un primer momento.

Noticia en Desarrollo…