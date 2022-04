Automovilismo | Con presencia misionera se disputará la 3ra fecha del Turismo Nacional en Alta Gracia

Los misioneros ponen primera en Alta Gracia para disputar la 3ra fecha del Turismo Nacional. En la Clase 2 habrán cuatro representantes de la tierra colorada y en la Clase 3 hará lo propio Carlos Okulovich.

La 3ra fecha del Turismo Nacional se disputará este fin de semana en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba. La actividad del fin de semana ya comenzó este viernes con los primeros entrenamientos de la Clase 2 y 3 respectivamente.

Durante el fin de semana habrá presencia misionera en ambas clases de la categoría. En la Clase 2, Iñaki Beitía, Martín Blasig, y los hermanos Facundo y Bautista Bustos ya realizaron su entrenamiento del día.

En la Clase 3, el experimentado Carlos Okulovich estará presente en busca de un buen resultado. El obereño está fuera de los 15 primeros en la tabla general y este fin de semana estrenará algunas partes nuevas en el Honda Civic.

En los primeros entrenamientos de la clase menor, Bautista Bustos fue el mejor entre los pilotos de la tierra colorada ocupando el puesto 18. Más abajo, su hermano Facundo se ubicó 21. Beitía y Blasig fueron puesto 27 y 31 respectivamente.

El posadeño Iñaki Beitía se presenta este fin de semana con un nuevo diseño en su automóvil luego de reparar los daños que recibió en la largada de la carrera final de la segunda fecha. Según pudo comentar a este medio, el mismo se recuperó de los golpes sufridos y culminó con su etapa de recuperación.

Martín Blasig fue otro que también participó en ese accidente pero con daños un poco menores en el auto. Pero también sufrió golpes a nivel físico.

Durante el sábado se darán nuevos entrenamientos y posteriormente las clasificaciones que definirán las colocaciones de los pilotos para el día domingo.

Fotos: Prensa TN

Automovilismo | Buenas y malas para los misioneros en la primera fecha del Turismo Nacionalhttps://t.co/eF5jttsHFm — misionesonline.net (@misionesonline) February 27, 2022

El misionero Okulovich correrá en el TCR South América

El TCR South America sumará un nuevo argentino desde la segunda fecha de la temporada 2022 que se disputará el 1 de mayo en Interlagos. Se trata del misionero, Carlos Okulovich (h), que debutará a bordo de un Peugeot 308 del equipo PMO Racing, dirigido por Ernesto Bessone.

El misionero Carlos Okulovich incursionará en la flamante TCR South America con un Peugeot 308 del equipo argentino PMO Racing en la cita del 1º de mayo en el trazado de Interlagos, Brasil. “Estoy contento por esta oportunidad y la nueva experiencia de poder subirme a un auto de TCR. Es una categoría nueva, que he visto por televisión, y son autos hermosos”, adelantó a Campeones el representante de la ciudad de Oberá.

La chance se cerró con la llegada de los nuevos vehículos del conjunto deportivo, justo en una competencia en donde se compite en duplas. “Me entusiasmó mucho la posibilidad de correr en Interlagos, un circuito mítico para los que nos gusta el automovilismo”, contó Okulovich.

El misionero recordó, además, la situación particular del año 2007 por la que no pudo estar en el mencionado circuito: “Cuando el TC2000 fue a correr allá yo justo tuve el accidente, no tuve la suerte de correr y me quiero sacar las ganas”.

Okulovich había sufrido un duro golpe en ‘El Zonda’ sanjuanino, justo la fecha previa al viaje de la categoría al trazado brasileño, por lo que será un fin de semana emotivo para quien siempre tiene presente aquella larga y rigurosa recuperación enfrentada tras el accidente cuyano.

Okulovich tuvo ofrecimientos de Ernesto Bessone y Pablo Otero para sumarse al equipo en esta cita especial: “Voy a compartir auto con Juan Pablo Bessone, un amigo del automovilismo y la vida. Esperamos poder disfrutar de una buena carrera y la oportunidad de conocer el circuito”. Por el momento, el acuerdo de participación incluye solo este fin de semana, el de la 2da Fecha del TCR South América a disputarse del 30 de abril al 1º de mayo.