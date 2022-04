Más voces cuestionan al ex presidente del IFAI y piden que actúe la Justicia

Días atrás difundieron a través de una cuenta falsa de Facebook, a nombre del ex titular del IFAI Marcelo Rodríguez, una serie de capturas de pantalla y videos de chats de WhatsApp donde exponían al funcionario por intercambio de contratos de trabajo por favores sexuales dentro del organismo provincial.

A raíz de la polémica, desde el Gobierno misionero tomaron la decisión de nombrar a otra persona a cargo del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), el ex diputado provincial y vicepresidente de Multimedios Sapem, Roque Gervasoni. Su designación fue oficializada durante la jornada de ayer.

«Debemos ser intolerantes ante actos de violencia»

Una de las primeras voces en manifestarse sobre el hecho fue la diputada renovadora Anazul Centeno, quien emitió un extenso comunicado a través de sus redes. Allí repudió el abuso de poder y celebró el rápido accionar del Ejecutivo, así como también realizó un llamado a la reflexión sobre la condena social hacia las mujeres involucradas.

El texto publicado por la legisladora:

«La historia, la reciente y no tanto, nos muestra que las mujeres hemos sido encasilladas como el eslabón mas débil de la cadena, laboral, productiva e incluso de participación política.

Mucho esfuerzo, muchas vidas, hemos atravesado para ganar los espacios que hoy habitamos. Pero aún hoy hay personas que reproducen y representan lo que más nos duele.

El abuso del poder, la violencia económica, la extorsión sexual en el ámbito laboral, son formas de disciplinamiento, métodos utilizados para imprimir en el cuerpo de las mujeres, relaciones desiguales de poder, que nos encasillan como bienes de cambio, transables, mercancías.

Somos muchos y muchísimas quienes creemos en la política como una herramienta del bien, como un medio para el bienestar del conjunto. Muchos y muchísimas quienes entendemos que, guiados por el fin ulterior del beneficio colectivo y empujamos transformaciones, debates e interpelamos y nos dejamos interpelar.

Somos un montón, miles quienes rechazamos de plano el abuso de poder en todos los ámbitos, aún más si provienen de un funcionario público.

Hacemos un llamado a la reflexión para entender y evitar la condena social de quienes se vieron sometidas a estos viejos métodos abusivos por el hecho de ser mujeres. La revictimización y el escarnio mediático de compañeras nunca será la salida.

La rápida reacción del Poder Ejecutivo, representado en la figura del Gobernador, al aceptar la renuncia, es un primer paso que debe ser acompañado por el aparato judicial para el total esclarecimiento del hecho, así como se arbitren los medios necesarios para poner a disposición de las únicas víctimas, los equipos interdisciplinarios dispuestos en la legislación vigente.

Debemos continuar con la implementación de la #LeyMicaela, la Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

Es nuestra obligación romper el silencio, colectivizar la problemática, erradicar cualquier tipo de sujeción o sometimiento, no normalizar la inequidad pero sobre todo ser intolerantes ante actos de violencia como estos.»

«La mujer es la más abandonada por la Justicia»

Otra persona que habló al respecto fue el ex presidente del Colegio de Abogados de Misiones, Rodrigo Bacigalupi: «Quienes son peligrosos o se creen muy listos aprovechan para sacar ventaja e incumplir los deberes del funcionario público”, manifestó en diálogo con un medio local.

Aseguró que, de ser investigados por la Justicia, los chats privados filtrados podrían constituir delitos considerados como «atentados contra la democracia», para los cuales corresponde una pena de entre 6 meses a 6 años de prisión. En principio, se habrían incumplido cuatro delitos:

-contra la administración pública,

-malversación de caudales públicos,

-cohecho,

-abuso de autoridad.

«Son crímenes que hay que investigar, corresponde que el Estado los indague», apuntó.

Respecto a los mensajes y audios, Bacigalupi mencionó que la Justicia toma como prueba el contenido de redes sociales ya que puede comprobarse la autoría y desde qué dispositivo celular fueron emitidos: «Estos hechos son más comunes de lo que suponemos y están solapados por el nivel de necesidad de mucha gente que les lleva a consentir estas situaciones», opinó.

En ese sentido, sostuvo que no existe una efectiva aplicación de la perspectiva de género y la Ley Micaela de capacitación a funcionarios del Estado, lo que agrava la situación de aquella persona que encuentra en situación de vulnerabilidad: «No nos mostremos como defensores del género femenino cuando la mujer es la más abandonada por la Justicia».

«No podemos ser indiferentes ni callarnos»

La ex ministra de Derechos Humanos en Misiones, Tiki Marchesini, también sumó su voz en la polémica y compartió un posteo con sus seguidores en Facebook donde apunta contra la naturalización de la violencia y los abusos de poder, en coincidencia con las manifestaciones de Centeno, además de críticas a las falencias dentro del propio Estado.

El posteo de la ex funcionaria:

«Como mujer, como militante de derechos humanos, hago estas líneas después de dos días de haber atravesado diversas emociones: ira, enojo, rabia, dolor, tristeza, indignación y también risas. Por qué no decirlo. Muchas veces nos reímos de lo que nos duele y la creatividad, el ingenio popular sumado a las redes sociales -hoy hasta debería ser una carrera-, a veces nos permite soportar un poco mejor los malos tragos.

Y en todo ese entramado de emociones se me venían rostros que conocí, cuerpos de compañeros con los que milité, mujeres jóvenes algunas a quienes conozco. Me veía en distintos roles y lugares que ocupé, y también me veía como lo que soy, en mi integridad, como persona, como mujer y como ciudadana.

Se me venían las imágenes de cuántas familias o parejas estarán hoy destruidas. Se me venía por qué el estado no funciona como debe funcionar. Dónde están los organismos de control. Dónde está el Directorio del organismo. Qué pensaría y cómo se sentiría ese guardia de seguridad cada vez que alguna mujer entraba a pedido especial? Qué le pasa a nuestros gobernantes? –y voy a abstraerme de dar nombres, porque la política es como cualquier oficio hay buenos y malos en todos lados, sanos y enfermos, correctos e incorrectos, corruptos e incorruptibles-.

Qué nos pasa a las mujeres? Algunas necesitan, claro. Pero, es la forma? No, no la es. La necesidad nos lleva a extremos? No necesariamente. Alguna habrá estado enamorada? Capaz que sí o capaz no. Sacaba su ventaja?, no sé, no creo, no son contratos millonarios.

No tengo respuestas. Sí un montón de preguntas. Sí me pregunto cómo llegamos a esto. Hasta dónde naturalizamos el patriarcado, la violencia, el abuso de poder; hasta dónde nos prestamos, nos silenciamos, terminando siendo parte, siendo cómplices envueltas quizás en una ola de fantasía, y hasta dónde podemos hacer, transformar prácticas vetustas y oscuras en prácticas de respeto y buen vivir. Para todxs.

No podemos ser indiferentes ni callarnos ante la situación públicamente conocida de un organismo público, el IFAI, y sus prácticas “burdelianas”. Al silencio le decimos NO. A los medios hegemónicos le decimos “escuchamos su silencio y leemos lo que no publican”, porque el patriarcado también está ahí, fuerte y arraigado. Como en la política. Como en las relaciones de poder.

Y que los gobernantes se hagan responsables.

Y que los tres poderes del estado se expresen en acciones y explicaciones. Para eso están, sean hombres o mujeres.

Para eso está la democracia y la Constitución.»