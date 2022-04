Liga Posadeña de hockey: el torneo que convoca a 60 equipos de toda la provincia

La liga, creada en 2019, nuclea a 60 equipos de toda la provincia y hasta algunos equipos del Paraguay. Cuenta con categorías masculinas y femeninas, además de dos torneos anuales.

La Liga Posadeña de Hockey se ha vuelto una referente en cuanto a este deporte se refiere. Con más de medio centenar de equipos que participan en sus torneos, apuesta por un hockey social en el que participen los equipos que no forman parte de las distintas federaciones.

En este contexto, Teresa Arriola, presidente de la Liga Posadeña de Hockey, dialogó con Misiones Online y explicó en que consiste este certamen.

“Hace ya un mes que arrancó el torneo de esta Liga Posadeña de Hockey. Este fin de semana se disputará la segunda fecha de la categoría masculina y las mamis en su categoría también jugaron su segundo encuentro”, comenta Arriola.

Según explica la mandamás de la entidad, la liga posadeña es una institución que se formó en 2019 pero que por cuestiones de covid, no pudo realizar ningún torneo hasta el año pasado. “En 2021 fue la primera prueba piloto de esta liga, y a mediados de julio pudimos dar inicio al torneo clausura”, señaló.

Actualmente, la liga cuenta con dos campeonatos, el apertura y el clausura, en los cuales cuenta con distintas categorías.

“Por un lado tenemos a las mamis en categoría de 7 que juegan los sábados y en categoría de 11 los domingos. Por otro lado, los hombres y damas libres juegan cada 15 días, donde en el caso de las damas, se hace una división entre categoría de campeonato y ascenso. En total, tenemos 24 equipos que compiten en estas categorías”, explicó.

Un hockey social

La mayor particularidad de esta liga, es su llamativa cantidad de equipos: más de 60 conjuntos de toda la provincia y hasta del Paraguay, forman parte de este torneo.

“Nosotros nucleamos equipos de toda la provincia. Tenemos conjuntos de Iguazú, Puerto Esperanza, Eldorado, Montecarlo, Puerto Rico, Capioví, Jardín América, Santo Pipó, Oberá, Apóstoles, Garupá, Posadas, Ituzaingó y dos equipos de Paraguay”, describe Arriola.

Al ser un hockey social, Arriola resalta que cualquier equipo de barrio, pueblo o municipio que tenga un equipo puede participar.

“Al no ser federados, nucleamos esa parte del deporte que queda fuera por no estar en un club, o por no perteneces a una federación y había una parte del hockey que no tenía competencia. Ahí es donde nosotros pensamos en la liga y armamos esta institución” remarcó.

Por último, y con respecto a las sedes, la titular de la Liga Posadeña mencionó que “es todo un tema”.

“Cuando arrancamos el año pasado, el club que nos abrió las puertas para poder jugar fue Crucero del Norte que tiene una cancha de hockey muy linda. Ese club nos habilitó el espacio y todo el tiempo que quisiéramos, por lo que sábados y domingos jugábamos ahí”, comenta.

“Este año también se sumó el club Capri como anfitrión de este torneo, junto a Federación que cuando no juegan los equipos federados, también nos alquila una de las canchas”, expresó.

De igual manera, Arriola destacó que, para el torneo clausura, aún se encuentran abiertas las inscripciones para quienes quieran sumarse a competir.