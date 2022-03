La infectóloga Liliana Arce explicó que el aumento en la cantidad de casos de Gripe A se debe a la circulación del virus H3N2 influenza A, que es estacionario y no guarda relación con los casos de gripe H1N1 registrados en la pandemia del 2009.

En este contexto, remarcó la importancia de reforzar los cuidados para prevenir casos de gripe, dado que “el virus apareció adelantado”, ya que generalmente circula en otoño e invierno. Y añadió que “al hablar de semana epidemiológica, corresponde al número 20 aproximadamente”.

Los primeros casos en el país se registraron en diciembre del año pasado; mientras que en enero y febrero de este año, aumentó el número. En este sentido, confirmó que los casos ascendieron a 794, de los cuales se comprobó que el virus existente fue el H3N2.

Por otro lado, señaló que las causas de su aparición se deben a que no hubo casos en el año 2020; además señaló que las personas no se aplicaron la vacuna de la influenza por miedo al contagio de coronavirus. “La gran preocupación es que los esquemas de vacunación están incompletos. Más del 80% de los niños no tienen las vacunas al día”, comentó Arce.

En ese marco agregó que se debe considerar que la influenza produce tanto internaciones como muertes en pacientes de riesgo y, que a nivel mundial se registran alrededor de 30 millones de fallecimientos. “Los antivacunas rechazan principalmente la vacuna contra la influenza, la cual necesita de 14 días para su efectividad”, dijo.

Factores de riesgo de la Gripe A

Asimismo remarcó que al momento de circular el virus se debe tener en cuenta a los menores de cinco años, en ellos el impacto es mayor. Además, los pacientes cardiópatas, diabéticos, fumadores crónicos, pacientes con obesidad mórbida, mayores de 65 años, embarazadas y pacientes de bajas defensas son los más propensos a contraer el virus.

Arce explicó que el virus cambia su estructura todos los años y debido a eso, las vacunas también deben acomodarse. “Las vacunas son anuales porque los cambios son permanentes”, señaló. Por otra parte, es fundamental la concurrencia al médico en el momento de presentarse los primeros síntomas de influenza, y así diferenciar un caso de coronavirus o una posible neumonía.

Respecto al incremento en los casos, consideró que se debe al relajamiento de los cuidados con respecto al uso del barbijo y del distanciamiento social. Para Arce, el virus de la influenza no se presentó en los años 2020 y 2021 por la obligatoriedad en el uso del barbijo, situación que cambió en los últimos meses e impactó en la suba de casos.

“Este virus se transmite por las gotas que salen al estornudar o toser, así como por las manos. Hay pacientes asintomáticos, pero también hay aquellos con síntomas muy fuertes”, aseguró. Sobre los métodos preventivos, recordó que el lavado de manos, el distanciamiento, la ventilación de espacios, el uso de pañuelos y de barbijos es muy importante.

La llegada de las vacunas en la provincia está prevista para la semana que viene, segùn comentó Arce y se espera que la población más pequeña sea la primera que se vacune. Debido a esta situación, Arce manifestó que se teme que el virus impacte fuertemente contra los más chicos, al igual, que los pacientes con enfermedades de riesgo.

Finalmente, sostuvo que las personas con influenza, en especial los más pequeños, son los que presentan síntomas leves o ningún síntoma. También es importante el trabajo de los especialistas como diabetólogos o cardiólogos al momento de otorgar la medicación correspondiente a sus pacientes.

