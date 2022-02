El misionero Chiappella volvió al Karting Rotax Bue con buen rendimiento

Este fin de semana, el posadeño Bruno Chiappella volvió a la actividad del Karting, en la Rotax Bue en el Kartódromo de Zárate finalizando 10mo en la categoría Senior Max . Desarrolló una buena carrera y terminó conforme con lo hecho junto al Acosta Racing.

Este fin de semana, el posadeño Bruno Chiappella volvió a la actividad del Karting, en la Rotax Bue en el Kartódromo de Zárate finalizando 10mo en la categoría Senior Max . Desarrolló una buena carrera y terminó conforme con lo hecho junto al Acosta Racing.

En resumen, Bruno contó: “Terminamos 8 en pista, contento por tener el 5 mejor tiempo en carrera. Pero por haber metido la trompa sufrimos de un recargo que nos dejó 10mo”

“Excelente, me encontré con un kart al que había perdido la costumbre de potencia, velocidad de curva y adherencia. Terminó muy conforme con todo lo logrado, habiendo sido que la última vez que Estuve a este nivel fue hace casi 2 años, encontrarme en estas condiciones me hace sentir bien y con ganas de seguir mejorando, como también la gran mano del Acosta Racing team que me dio todas las armas, y la asistencia de mi mecánico Pablo quienes trabajando en conjunto e interpretando lo que sentía fuimos adaptándonos para mejorar”, mencionó Bruno.

“Una merma en la potencia haciéndonos tener una falla a final de recta que nos imposibilitaba poder pasar a otros competidores en la recta de tranquera. De todos modos terminé satisfecho”, cerró diciendo el piloto de Misiones.