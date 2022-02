Invasión rusa a Ucrania | Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron la expulsión de algunos bancos de Rusia del SWIFT

Como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania Estados Unidos junto con la Unión Europea anunciaron que expulsaran a ciertos bancos del SWIFT. Es uno de los golpes más duros para el Kremlin, ya que esto limitaría su capacidad de comercio.

Como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania, los Estados Unidos y la Unión Europea definieron luego de varios días de discusión expulsar a ciertos bancos del SWIFT.

En un anuncio el sábado, la Casa Blanca anunció que, junto con la Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Canadá, Estados Unidos respalda la expulsión de «bancos rusos seleccionados» de SWIFT, la alta red de seguridad que conecta a miles de instituciones financieras de todo el mundo, prometiendo esfuerzos para “garantizar colectivamente que esta guerra sea un fracaso estratégico para Putin”.

“Esto asegurará que estos bancos estén desconectados del sistema financiero internacional y perjudique su capacidad para operar a nivel mundial”, escriben en un comunicado conjunto, y también prometen “medidas restrictivas que evitarán que el Banco Central de Rusia despliegue sus reservas internacionales para socavar el impacto de nuestras sanciones” y restringir la venta de “pasaportes dorados” que permiten a los oligarcas rusos evitar la peor parte de las sanciones ya impuestas.

Tal vez te interese leer: Video del momento en que un misil impactó un edificio residencial de gran altura en Kiev y deja heridos

El sábado temprano, CNN informó que Biden consideraba expulsar a Rusia de SWIFT, pero aún no había tomado una decisión final. Expulsar por completo a Rusia de SWIFT, o la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, se ha presentado como una “opción nuclear” financiera, y el presidente y sus asesores destacaron lo complicado que sería bloquearlo, señalando que Estados Unidos no puede actuar unilateralmente. “Esa no es la posición que el resto de Europa desea tomar”, dijo Biden a los periodistas el jueves.

Además, las naciones anuncian el lanzamiento, a fines de esta semana, de un «grupo de trabajo transatlántico» para «garantizar la implementación efectiva de nuestras sanciones financieras al identificar y congelar los activos de las personas y empresas sancionadas que existen dentro de nuestras jurisdicciones».

Como parte del anuncio del sábado, también prometen intensificar los esfuerzos para combatir la desinformación.

“Apoyamos al pueblo ucraniano en esta hora oscura. Incluso más allá de las medidas que anunciamos hoy, estamos preparados para tomar más medidas para hacer que Rusia rinda cuentas por su ataque a Ucrania”.

Fuente: CNN