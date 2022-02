Incendios en Corrientes | Veterinarias de Santo Tomé y Virasoro se unieron para atender a los animales rescatados del fuego

En la clínica de la Usal, y las veterinarias privadas de Virasoro y Santo Tomé, son muchos los veterinarios que prestan sus servicios de manera voluntaria. Reciben diariamente, tanto animales silvestres como animales de producción, con distintos tipos de lesiones provocadas por los incendios en Corrientes. El trabajo de los profesionales es arduo.

Las imágenes tras los incendios en Corrientes, principalmente, en los campos cercanos a Santo Tomé y Virasoro, son desoladoras, lo que antes era verde, hoy se volvió negro, donde antes podía aparecer algún animalito curioso, hoy solo se ven algunos restos, o animales que se acercan, con temor, como pidiendo ayuda.

Un claro ejemplo, son las vacas que siempre han ignorado la presencia de quienes paran al costado de la ruta para observarla, hoy, en manada caminan hacia las personas, como pidiendo ayuda, cómo queriendo contar algo de su tristeza.

Julián Ascue, Myriam Rojas y Adriana López, son 3 de tantos veterinarios voluntarios que parten en dos su tiempo, entre sus veterinarias particulares, o enseñar en la Universidad y atender a los animales víctimas del fuego que no dejan de llegar a las veterinarias o a la clínica de la Usal (Universidad del Salvador), lugar donde se concentró la atención y el trabajo de voluntarios.

El veterinario Ascue, rescata el trabajo que realizan los profesionales, “somos un grupo de veterinarios voluntarios que trabajamos en catástrofes. Es algo muy grave lo que está pasando con toda la fauna silvestre de la provincia, con la flora. Con los animales que se vieron acorralados por el fuego, y los que no se murieron están gravemente heridos”.

El joven es egresado de la Usal, es quien coordina el trabajo voluntario de los estudiantes de esta alta casa de estudios agregó que, “me toco ir al paraje Galarza, donde el fuego arrasó con todo, se pudieron curar algunos animales de producción, que estaban quemados y algunos animales silvestres que fueron derivados a las veterinarias, y a la clínica de la universidad para ser atendidos y medicados. Y los que quedaron más acorralados por el fuego fueron las vacas, los caballos y ovejas”.

Y agregó que, “el fuego les toco muy de golpe y no les dio el tiempo. Algunos pudieron huir, mientras otros murieron incinerados, en su mayoría caballos”.

Voluntario e insumos que llegan de todo el país

La solidaridad de todo el país se pude ver en las calles de Virasoro y de Santo Tomé, vehículos que llegan con alimentos, agua e insumos para las veterinarias, algunos rescatistas preguntan: ¡Dónde están los veterinarios que ayudan a los animales de los incendios? Ya todos los ciudadanos saben cómo trabajan, y la respuesta siempre es la misma, “en la clínica de la Usal, o cualquier veterinaria. Porque todos los veterinarios se unieron para atender a los animales”.

En este sentido, la veterinaria Myriam Rojas, contó que “se inscribieron muchísimos voluntarios, de todas partes del país, y hemos recibido muchos insumos. Estamos haciendo un recuento y comenzamos a enviar, hay veterinarios responsables en distintos puntos de la provincia”. Además, “hay voluntarios que van a trasladar animales, y que van a repartir insumos”.

Estudiantes y sus primeras prácticas

Entre los voluntarios se destacan los alumnos de la Ucal, “tenemos muchos graduados voluntarios, uno de ellos es Julián quien está a cargo de los voluntario alumnos, que son de Primero a Quinto año, y los estamos organizando para que hagan guardias, y colaboren”, dijo Rojas, quien también es docente de la Universidad.

Y agregó que el entusiasmo que ve en los jóvenes los moviliza, y los emociona, con este compromiso ellos van adquiriendo “sus primeras armas, tenemos mucha predisposición y emociona”.

“Recibimos animales todo el tiempo”

Por otra parte, la veterinaria, Adriana López dijo que, desde diciembre, “recibimos animales todo el tiempo, les brindamos las primeras atenciones, se los estabiliza, se lo rehidrata, se le hace tratamiento con analgésicos, antibióticos. Se curan heridas, y una vez que se estabilizan y por último se los lleva al centro Aguará, allí reciben mejores atenciones y se busca su reinserción la naturaleza”.

Y agregó que, “es el segundo año consecutivo que lo hacemos, entonces ya la gente sabe a dónde recurrir o llamar cuando encuentra un animal silvestre que esté necesitando atención médica, ahora con la gravedad del fuego, se sumaron muchos más colegas, la realidad es que nos llaman todo el tiempo”.

El coatí y el osito melero: Dos ejemplos de lo que provocan los incendios

Actualmente en la clínica de la Usal, están internados dos pacientes, que tienen distinta gravedad: un coatí que tiene las patas quemadas, y un osito melero que fue atropellado cuando huía de una zona de incendios. Estos son dos claros ejemplos, de lo que provocan los incendios en la naturaleza.

“Este es un grave problema que estamos teniendo, porque la fauna silvestre está perdiendo hábitat natural, producto de los incendios, y lógicamente salen a buscar alimentos, salen a buscar refugio, y en el susto se cruzan en los caminos y rutas, y resultan atropellados”, afirmó López.



Y reiteró el pedido que se repite en todas las zonas de incendios y cercanas a montes o reservas, “circulen con muchísima precaución, a baja velocidad, no solo en la zona de fuegos, sino en todo el camino rural, porque todo el tiempo estamos viendo animales al costado de la ruta”.

Animales que se acercan a los seres humanos

En referencia a las imágenes que circulan en las redes sociales sobre animales silvestres que se acercan a los seres humanos pidiendo agua, dejando refrescar, y no huyendo de su presencia, la veterinaria López dijo, “lo hacen instintivamente, saben que el ser humano cuenta con los recursos, para poder ayudarles y el principal recurso es el agua”.

Otro de los ejemplos de este acercamiento de los animales, son las aves que están apareciendo “en las ciudades y no están acostumbrados al contacto con el nombre, entonces lo que se recomienda es encerrar perros y gatos. ofrecerles una fuente agua, porque las aves bajan, se rehidratan hacen una pausa, y siguen de viaje”.

En lo inmediato se busca apagar el fuego y asistir a las personas y los animales, pero la especialista asegura que hay otra cuestión que se debe tener en cuenta, y esta es, el ‘Día Después’. “En los campos donde arrasó el fuego no quedó nada, no hay pasturas, no hay semillas, ni agua”.

Es por ello que demás del agua y todo lo que está llegando, “estamos pidiendo colaboración en todo lo son forrajes, preparados proteicos, alimentos para aves, alimentos para perros, gatos, alfalfa y demás para poder dar de comer a las vacas y a los caballos”.

Otra de las acciones inmediatas que están realizando los voluntarios y los veterinarios, es la distribución de bebederos en los distintos terrenos que fueron arrasados por el fuego, es por ello que “estamos pidiendo tachos de 200 litros en lo posible de plástico, para poder hacer llegar el agua, tanto a los animales de producción como a la fauna silvestre, y poder facilitarles eso que es tan preciado como el agua”, concluyó la veterinaria.