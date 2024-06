Agenda deportiva del domingo: Eurocopa, Top 14 de Francia, y MLB

¡Domingo repleto de acción! No te pierdas la agenda deportiva del 16 de junio

Fútbol, rugby y béisbol se conjugan en una jornada imperdible para los fanáticos del deporte. Este domingo 16 de junio, prepárate para vivir al máximo la emoción de la Eurocopa, el Top 14 de Francia y la MLB (Major League Baseball).

En la Eurocopa, tres emocionantes partidos se disputarán a lo largo del día. Para los amantes del rugby, el Top 14 de Francia tendrá su encuentro destacado a las 16:00 hs., con Bordeaux enfrentando a Racing 92. Y si lo tuyo es el béisbol, no te pierdas el clásico de la MLB entre los Boston Red Sox y los New York Yankees, que comenzará a las 20:00 hs.

Agenda deportiva del domingo 16 de junio

EUROCOPA

10:00 Polonia vs Países Bajos DGO / ESPN / STAR +

13:00 Eslovenia vs Dinamarca DGO / ESPN / STAR +

16:00 Serbia vs Inglaterra DGO / ESPN / STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

16:00 Bordeaux vs. Racing 92 DGO / ESPN 4 / STAR +

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 Boston Red Sox vs. New York Yankees DGO / ESPN 3 / STAR +

