Paraguay | Aseguran que uno o dos pumas o yaguaretés cruzaron el Paraná por los incendios en Misiones y están atacando al ganado

Pobladores de San Rafael del Paraná, -localidad paraguaya a la altura de El Alcázar-, pidieron ayuda porque un felino andaba atacando al ganado hace varios días. Algunos hablaron incluso de dos ejemplares y sostienen que llegaron a la zona, escapando de los incendios. Le pusieron trampas con carnada viva. Profesionales dicen que los felinos no son de la zona y que están en un montecito.

El veterinario Andrés Riveros, del Refugio Faunístico Atinguy de Yacyretá, informó a EXTRA que podría tratarse también de un yaguareté. Él y sus compañeros viajaron ayer a la zona para reunir información y tratar de rescatar al animal.

Encontraron unas huellas que no se notan demasiado en la tierra compactada, pero dan la pista de que el animal es grande. El poblado está ubicado a unos 200 metros de la ruta y cerca de allí hay un montecito por donde sospechan que andaría el felino.

“No es un monte espeso, evidentemente no es un animal de la zona”, explicó el doctor. Lo que no se puede saber aún es cómo apareció ahí el animal o cuál era su hábitat, si bien algunos habitantes dijeron a medios locales que creían que el puma o yaguareté pudo haber cruzado el río Paraná desde Misiones, Argentina.

Para agarrarlo ayer de tarde se colocaron cuatro cámaras y dos jaulas trampa con carnada viva (un chanchito y una oveja) en el monte cercano a la población. Se esperaba que entre anoche y el día de hoy aparezca el animal, pero en realidad no se sabe cuánto tiempo va a demorar la tarea de rescate.

Los funcionarios del refugio permanecen en San Rafael del Paraná a la espera de novedades. “En teoría, si el animal comió ayer, eso le va a durar 2 o 3 días, aproximadamente. El jueves a la noche fue que comió un ternero y anoche (por el viernes) atacó otra vez a una vaca Jersey, pero solamente tiene rasguños”, indicó Riveros.

Si el puma o yaguareté cae en la jaula trampa será llevado al Refugio Faunístico Atinguy y luego el Ministerio del Ambiente (MADES) decidirá qué hacer con él. La cartera estatal, por cierto, no se salvó de las críticas de parte de pobladores.

Incendios en Misiones: se viralizó un video que muestra a animales huyendo de la selvahttps://t.co/bEofpAInxS — misionesonline.net (@misionesonline) February 4, 2022

“Estamos toda la noche patrullando para que no ataquen nuestro ganado y desde el MADES solo nos dicen que no tienen forma de ayudarnos”, contó uno de ellos a Itapúa Noticias. El director de Vida Silvestre de la institución, Frederick Bauer, dijo al citado medio que hacer un operativo de rescate de grandes felinos tenía un costo muy alto, como de 3.000 dólares y además no cuentan con la infraestructura necesaria. EXTRA intentó contactar con él, pero no contestó el teléfono.

“Nosotros le explicamos a la población que (los grandes felinos) no son de atacar a las personas a no ser que se sientan amenazados, y la amenaza es que ellos (las personas) traten de cazarlos”, dijo el veterinario Andrés Riveros. Los animales huyeron del incendio del lado argentino.

