Graciela González, presidenta de la Asociación Promotora de Turismo y Cultura de Montecarlo, en diálogo con Misiones Online, promocionó los atractivos turísticos del municipio entre los que destacó el Laberinto vegetal, ubicado en el predio del Parque San Jorge, el Aquarium y Zoo Bal Park.

Asimismo, recordó que para realizar turismo en Montecarlo, la localidad cuenta con variadas opciones de alojamientos de hoteles y cabañas con piletas. En este aspecto sostuvo que se registra un importante movimiento, principalmente durante los fines de semana, esto potenciado por el trabajo en conjunto de los emprendimientos locales, explicó Gonzáles.

Por otro lado detalló que las ofertas turísticas incluyen piletas con cabañas, el Zoo Bal Park que atiende todos los días de 8 a 18; el Aquarium que abre de 9 a 18; también cuentan con un complejo de cabañas y piletas ubicado sobre Ruta 12; el Apart Hotel que tiene fácil acceso al club de pesca, y además se pueden realizar diferentes actividades como kayak y treking, entre otros.

González explicó que durante el verano disminuyó la cantidad de visitantes, dado que muchos optaron por vacacionar en destinos donde se ofrecen paquetes turísticos acuáticos. Sin embargo, durante enero se registró gran cantidad de visitantes provenientes de Chaco, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, y provincias del sur.

En ese sentido, explicó que muchos turistas elijen a Montecarlo como punto de parada para luego recorrer otros puntos de la provincia, como puerto Iguazú, Saltos del Moconá.

Finalmente, sobre la venta de combustible, dijo que no se presentaron inconvenientes: “Nosotros no estamos teniendo problemas, la localidad no sufrió la falta de combustible”, precisó.