Temporada 2022 | Ariel Seidel vuelve al Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista

Siguen las novedades para la temporada 2022 del Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista 2022, una de ellas será el regreso de un piloto de trayectoria, se trata de Ariel Seidel.

El oriundo de Puerto Rico, del norte de la provincia, anticipó que marcará su vuelta a la actividad después de diez años, será con Chevrolet con el equipo de Rodriguez Racing en el TC4000 Misionero.

Seidel expresó su alegría para competir en el TC4000 Misionero: “Con muchas ganas, puedo decir que prácticamente está todo listo para volver a correr y representar a Puerto Rico”

Contó que la idea era correr el 2021 y se dará este año: “La oportunidad se había presentó ya el año pasado, se acercó Walter Rodriguez (piloto experimentado que es propietario del equipo) que me comentó que tenía una Chevy prácticamente de cero, en los talleres de San Vicente. Me ofreció si quería alquilar y que le gustaría que vuelva a las pistas, me interesó y me puse en contacto con auspiciantes amigos que me dieron el “ok” porque estaba bueno que Puerto Rico vuelva a tener un piloto”.

“Así estaba todo pensado para arrancar el año pasado, pero por esas cosas de la vida no se pudo estar, de todos modos a mí me interesaba estar todo el campeonato, entonces con más tiempo se terminó el auto y probaríamos en las próximas semanas. Estamos con todo con el proyecto con Walter Rodriguez, con expectativas grandes más teniendo en cuenta que peleó el campeonato (con Santiago Viana) y espero estar en los tiempos peleando la punta que se tiene un nivel muy alto. Esperemos representar de la mejor manera a Puerto Rico en el Misionero de Pista” explicó Seidel.

El piloto de Puerto Rico corrió en el Turismo Carretera Misionero (TCM) siendo gran protagonista e incluso terminando tercero en su entonces y luego haciendo lo propio en el TC4000 Misionero.

De esta manera, Puerto Rico volvería a tener un piloto en el automovilismo misionero y los seguros de Seidel volverá a alentar a un protagonista que le dio muchos festejos en su entonces.