Al menos 39 personas se encuentran desaparecidas tras el naufragio de un barco frente a las costas de Florida

Sólo un hombre fue rescatado del naufragio de un barco frente a las costas de Florida que se produjo durante el fin de semana. La Guardia Costera, que ya inició la labores de búsqueda, informó en un comunicado que se sospecha de contrabando de personas.

La Guardia Costera de EEUU inició este martes, la búsqueda a 39 personas desaparecidas después de que su bote volcara el fin de semana frente a las costas de Florida en una supuesta empresa de contrabando de personas.

Un buen samaritano rescató a un hombre aferrado al casco de un bote a unas 45 millas al este de Fort Pierce Inlet, según la Guardia Costera. El hombre dijo a las autoridades que el barco se encontró con un clima severo en su viaje desde Bimini en las Bahamas y volcó, dejando varadas a las 40 personas a bordo.

Los representantes del gobierno de las Bahamas no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. La Asociación de Rescate Aéreo y Marítimo de Bahamas, una organización voluntaria que ayuda a la Real Fuerza de Defensa de Bahamas con sus rescates marítimos, no está involucrada en esta búsqueda, ya que los bahameños no se desplegarían en la Corriente del Golfo, la poderosa corriente oceánica que se mueve a lo largo de la costa este, dijo. Capitán Chris Lloyd, gerente de operaciones de la asociación.

Lloyd dijo que la deriva del agua y la falta de una llamada de SOS inmediata después de que el bote se volcó podría dificultar un esfuerzo de búsqueda en un área que, dijo, cubría una gran extensión de mar.

“Cuando no viaja con equipo de seguridad, no puede obtener la información de que necesita ayuda”, dijo Lloyd.

Un posible rescate se complicaría por el tiempo que los pasajeros han estado atrapados en el mar. La portavoz de la Guardia Costera, Nicole Groll, se negó a decir si la operación se consideraba una misión de recuperación en este momento. No se sabe dónde volcó la embarcación.

El meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología, Chuck Caracozza, dijo que las olas en una tormenta del sábado por la noche a unas 20 millas náuticas de la costa alcanzaron más de dos metros de altura, con vientos de 10 a 20 nudos.

La Guardia Costera dijo en un comunicado que se sospecha de contrabando de personas. Estos tipos de viajes por mar pueden ser riesgosos, ya que los contrabandistas a menudo navegan en condiciones oceánicas traicioneras en embarcaciones improvisadas. Los pasajeros suelen ser personas vulnerables explotadas por redes criminales con la esperanza de beneficiarse de la desinformación y la desgracia.

En 2021, el Departamento de Estado informó que la alta tasa de desempleo durante la pandemia de coronavirus puede haber exacerbado la crisis del contrabando, ya que los traficantes reclutan migrantes a través de falsas ofertas de empleo. En las Bahamas, las personas sin ciudadanía bahameña, como las personas nacidas de un padre no bahameño, corren un mayor riesgo de trata, así como las personas desplazadas por los huracanes.

Las islas se han convertido en un trampolín para los contrabandistas de países del Caribe, como Haití, cuyo destino final es Florida.

Desde 2014, al menos 967 migrantes han desaparecido durante los viajes en el Caribe, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas. Sin embargo, eso no tiene en cuenta la gran cantidad de embarcaciones que pasan desapercibidas, dada la naturaleza “secreta” de estos viajes marítimos y la lejanía de las rutas, dijo la OIM en un comunicado.

“El creciente número de muertes de migrantes en la región es muy alarmante”, dijo Michele Klein Solomon, directora regional de la OIM para América Central, del Norte y el Caribe.

“Salvar vidas es una prioridad absoluta”, agregó Klein Solomon. “Las familias de los migrantes desaparecidos necesitan respuestas, y los responsables políticos necesitan mejor información y datos para garantizar una migración segura y digna para todos”.

Fuente: Infobae