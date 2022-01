Misiones Online dialogó con Valeria Torres, ex mujer del efectivo de la Policía de Misiones que habría arrastrado a su pareja con el auto, quien dio testimonio de lo sucedido el sábado en la chacra 190 en horas de la madrugada y relató el calvario que sufre con su familia desde hace mas de 20 años.

“El dia sábado en horas de la madrugada recibo un llamadas de mi hijo y de la pareja de mi ex, lo cual no era normal”, describe Valeria. “No es la primera vez que ocurre un hecho asi. La ultima vez fue el 6 de octubre, donde tuve que ir a buscar a mi nene de 5 años a la casa del padre porque hubo un altercado violento, y quedaba en medio de toda esa situación.”

Torres relata que es su hijo de 14 años quien toma la decisión de denunciar al papá porque “está harto de estas situaciones y de que ellos tengan que ir y cumplir con la orden del juez de ver cada 15 dias a su papá. Si no van, él se presenta en la comisaria y desde allí me llaman por impedimento de contacto, que debo cumplir con el acuerdo y esas cosas” comenta.

“Vivimos con el temor de que el pueda llegar a hacer algo, reaccione violentamente u otra cosa. Todo lo hace en contra nuestra”.

Torres explica que lo sucedido sería producto de una discusión de pareja, donde la actual concubina de éste efectivo de la División Estadísticas de la Dirección de Seguridad de la Policía de Misiones habría encontrado chats con otra mujer en el celular del hombre.

“Mi hijo me cuenta que el papá había peleado con su pareja, que encerró a sus hermanos para que no escucharan. Su pareja lo sigue, continúan discutiendo y es donde la hija de ella grita ‘la está lastimando, la está lastimando’. Mi nene corre hasta la calle y ve a ésta mujer con medio cuerpo dentro del vehiculo y el auto acelerando para irse. Él se tira encima, forcejea con el padre y consigue que ella salga, pero el acelera, se va y dice que no va a volver”, relata.

Un calvario de más de dos décadas

Valeria cuenta que sufre estos hechos violentos desde los 13 años, tiempo en que conoció a éste hombre.

“Estuve 22 años con él en pareja”, relata. “Hace 5 años que estoy divorciada y siguen las situaciones de violencia, ya no contra mi sino con mis hijos. El año pasado antes del dia del padre cuando se enteró que estaba en pareja y que mis hijos lo quieren mucho, los echó de la casa”.

Torres comenta que el hombre juntó todas sus cosas en bolsas y los dejó en la esquina de su casa mientras ella se encontraba trabajando. “Les dijo que él estaba muerto para ellos. Me enteré por una vecina que ellos estaban acá llorando porque él los había echado”.

Valeria, quien también es miembro de la fuerza policial, afirma que no encuentra explicaciones a la falta de medidas contra su ex pareja: “vengo pidiendo la prohibición de acercamiento hace años porque él no está bien, no está en su sano juicio y no puede estar a cargo de menores. Mis hijos no quieren ir con él, no deben ir con él”.

Además, reafirma que las denuncias están hechas, y que sus colegas realizan el procedimiento que corresponde, se tramita todo el expediente y sale de la comisaria pero que en algún punto se pierde porque “no hay medidas”.

Torres declara que viven con miedo a lo que su ex pareja pueda hacer: “Tiene fotos de mis hijos, mias y de mi pareja actual en su celular y su computadora”. “No somos libres”, destaca, “estamos pendientes de que no esté en la esquina o cerca de mi casa. Tenemos mucho miedo”.

Valeria, quien soporta estas amenazas y situaciones violentas hace mas de 20 años, pide ayuda desesperadamente: “No se a quien mas pedirle ayuda. Alguien lo tiene que parar, no solo por mi sino por mis hijos y por la cantidad de mujeres que sufren situaciones como éstas”.