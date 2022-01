Ginés González García volvió a hablar de su salida del Ministerio de Salud: “Quizás cometí alguna estupidez”

Ginés González García, se refirió a los intercambios que mantuvo con el presidente Alberto Fernández en su momento. “No me pareció justificable lo que pasó conmigo, y se lo dije”, expresó.

A un año de su salida del Ministerio de Salud a causa del escándalo por el vacunatorio VIP en medio de la pandemia, Ginés González García se refirió al tema públicamente. “Quizás cometí alguna estupidez”, dijo.

Además, se refirió a los intercambios que mantuvo con el presidente Alberto Fernández en su momento. “No me pareció justificable lo que pasó conmigo, y se lo dije”, expresó este miércoles.

“Fue un dolor grande, algo difícil de ser superado, pero tengo la tranquilidad de que no hice ninguna cosa que no estuviera habilitada, no hice nada incorrecto y eso se lo planteé a la Justicia”, explicó el exfuncionario en diálogo con FM Delta.

Qué dijo Ginés González García sobre su salida del Gobierno

“Quizás cometí alguna estupidez, al admitir que 10 casos, que se negaron a ser vacunados en el Hospital Posadas, aparecieron en el ministerio. Pero un día que yo no estaba, una cosa rara”, recordó.

En ese sentido, González García, se refirió al grupo de funcionarios que fue beneficiado cuando todavía no se había expandido la inoculación contra el coronavirus en todo el país y al momento en que estalló el escándalo.

“A la distancia pienso, y por ahí me lo dicen mucho, que fue una emboscada, una cama, pero ya pasó, yo no tengo pruebas, pero es raro, porque no soy ni amigo de (Horacio) Verbitsky, cosa que él dijo, y segundo no se vacunó porque era amigo mío, se vacunó porque tenía 79 años y estaba entre los que se vacunaban en ese momento, en esa edad. Es difícil de explicar y después fue usado como bandera de combate por la oposición”, agregó.

Tal vez le interese leer Imputaron al exministro de Salud de Argentina, Ginés González García, por el caso del vacunatorio VIP

El escándalo por el vacunatorio VIP estalló el 19 de febrero de 2021, cuando Verbitsky relató en un programa de radio cómo le facilitaron el acceso a la vacuna fuera del protocolo vigente. “Llamé a mi viejo amigo Ginés González García”, reconoció el periodista en ese momento. En virtud de eso fue convocado a vacunarse en el Ministerio de Salud y se descubrió que otros allegados al poder habían tenido ese privilegio.

Qué dijo Ginéz González García sobre Alberto Fernández

Elexfuncionario también habló sobre la forma en la que dejó el Gobierno, cuando el propio Presidente oficializó de manera pública que le había pedido la renuncia. “No me pareció justificable lo que pasó conmigo, y se lo dije (a Alberto Fernández), en última instancia, creo que si uno quiere conducir tiene que bancar”, expresó. “Hubiera querido hablar, decir la verdad”, señaló.

#Salud La jueza federal María Eugenia Capuchetti investigará las denuncias contra Ginés Gonzáles García por la vacunación VIP https://t.co/NEfnrbXOnT pic.twitter.com/aG3MwAzK9h — misionesonline.net (@misionesonline) February 22, 2021



Fuente: TN