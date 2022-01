La agenda deportiva de Año Nuevo: todo lo que podes ver este 1 y 2 de enero

Sin fútbol argentino, así será la agenda deportiva de Año Nuevo. Enterate qué podes mirar el 31 de diciembre, el 1 y 2 de enero. Todos los partidos con días y horarios de la Liga Española, Inglesa, Francesa, NBA, ATP Cup de tenis, Rally Dakar y mucho más.

Después de una semana con mucha actividad, así se llevará adelante la agenda deportiva de Año Nuevo. Se juega una nueva fecha en las ligas top de Europa, habrá participación Argentina en la NBA, el mejor tenis y mucho más. A continuación, Misiones Online te mostrará los días y horarios con los eventos deportivos.

1 DE ENERO

Premier League

​Este sábado comienza la fecha 21 de la Premier League, Arsenal recibe al Manchester City (09.30), Leicester al Norwich (12), Tottenham visita al Watford (12) y el West Ham enfrenta al Crystal Palace (14.30).

NBA

El show de la NBA no se detiene: ​Lakers vs. Portland (00.30), Milwaukee vs. Pelicans (20.30), Pistons vs. Spurs (21), Wizards vs Chicago Bulls (21), Brooklyn Nets vs. Clippers (21.30), Rockets vs. Denver Nuggets (22) y Utah Jazz vs. Warriors (23).

ATP Cup

​Este sábado, también tendremos actividad para los amantes del tenis con la ATP Cup. Rusia enfrenta a Austria, mientras que Estados Unidos hará lo propio ante Canadá. Ambos partidos comienzan a las 20 por la pantalla de ESPN 2.

Rally Dakar

​Este sábado tendremos el Podio de Largada en el Rally Dakar desde las 10.30 por ESPN 2.

Boxeo

Para los amantes de los guantes, tenemos las peleas entre ​Frank Martin y Romero Duno a partir de las 19, y Luis Ortiz frente a Charles Martin desde las 22. Ambos combates por la pantalla de ESPN.

2 DE ENERO

Premier League

​Continua la acción por la fecha 21 de la Premier, Brentford ante Aston Villa (11), Everton frente al Brighton (11), Leeds vs. Burnley (11), Southampton contra Newcastle (11) y el Chelsea enfrenta al Liverpool (13.30).

Liga de España

​Por la continuación de la fecha 19 de la liga española, Real Madrid visita al Getafe (10), Atlético Madrid recibe al Rayo Vallecano (12.15), Elche vs. Granada (12.15), Alavés vs. Real Sociedad (14.30) Betis vs. Celta de Vigo (14.30) y Barcelona vs. Mallorca (17).

Copa de Francia

​Por los 16avos de final de la Copa de Francia, Nantes vs. Vitre (09.45), Montpellier vs. Estrasburgo (12), Stade Rennais vs. Nancy (12), Saint-Étienne vs. Jura Sud (14.30), Monaco vs. Quevilly (14.30), Reims vs. Thaon (14.30) y Marsella vs. Chauvigny.

NBA

​Toronto Raptors vs. Knicks (17.30), Boston Celtics vs. Magic (20), Cleveland vs. Indiana Pacers (20), Sacramento Kings vs. Miami Heat (20), Hornets vs. Phoenix Suns (21), Oklahoma vs. Dallas (21) y Lakers vs. Minnesota (23.30).

ATP Cup

​Continua la actividad en la ATP Cup: Italia vs. Australia y Alemania vs Gran Bretaña, desde las 03.30, mientras que Polonia vs Georgia y Noruega vs España a partir de las 20. Televisa ESPN 2.

Top 14 de Francia

​Lyon se mide ante Racing 92 desde las 14 por la pantalla de ESPN 3.

Premiership Inglesa

​Gloucster Rugby enfrenta a Harlequins a partir de las 12 por la pantalla de ESPN 3.

FUENTE: Olé, el diario deportivo.