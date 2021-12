Salud Pública de Misiones refuerza la advertencia ante la necesidad de agudizar los cuidados y completar el esquema de vacunación ante el aumento de casos de coronavirus y la aparición de nuevas variantes.

Carlos Báez – FM Show

“La conducta que tenemos todos, el aumento de la movilidad y las fronteras cada vez más permeables hacen posible esta situación y se espera que los casos sigan en aumento”, expresó Carlos Báez, subsecretario de Apoyo y Logística en la cartera sanitaria de la provincia.

Sin escatimar pero tampoco dando números exactos, Báez contó que los casos aumentarán rápidamente. Sin embargo argumentó que esta situación “no es algo que nosotros no teníamos previsto”.

En referencia a lo ocurrido en el mes de diciembre del año anterior, remarcó que la situación fue similar: “voy a recordar diciembre del año pasado cuando también aumentaron los casos a fines de noviembre, diciembre, queríamos que se cuiden para las fiestas, que no salgan, y eso tuvo su impacto final allá por el mes de marzo”, afirmó el médico.

Más allá de que los casos en la provincia no son preocupantes hasta el momento, el funcionario añadió que son más de los que les gustaría. Así también se refirió a quienes más sufren el virus. “La cantidad de internados no es alta, así que relativamente venimos bien, la preocupación será a fines de enero, febrero, cuando toda esta movilidad por fiestas, fin de año y vacaciones culmine”.

En cuanto a esto último contó que actualmente los casos de personas que fallecen o se encuentran internadas en los hospitales se trata de personas mayores de 40 años, sin el esquema completo de vacunación y adultos mayores que poseen comorbilidades.

Pasaporte sanitario y turismo

El pasaporte sanitario ingresará en vigencia los próximos días por lo que Carlos Báez hizo una aclaración al respecto: “Los turistas tendrán que mostrar el pase sanitario para ingresar a hoteles y lugares que tengan reservados pero no para ingresar a la provincia de Misiones, no vamos a volver a los controles en el ingreso”.

Asimismo, remarcó que el control del pase sanitario estará a cargo de los organizadores de los eventos que realicen.

Respecto de los turistas extranjeros, las normas nacionales siguen vigentes: “El que viene de afuera del país tiene que hacer la declaración jurada, presentar el esquema completo de vacunación y además realizarse un test rápido o PCR”, explicó.

El pasaporte sanitario en Misiones se pedirá en lo eventos masivos desde el 1 de enero y con la aplicación Alegra Med @SaludMisiones @MinistroAlarcon https://t.co/hr0GenuhzP — misionesonline.net (@misionesonline) December 22, 2021

Por otro lado expresó la necesidad de reforzar los cuidados y los tres pilares fundamentales de las políticas sanitarias que se implementaron en la provincia: “El esquema completo de vacunación, el uso del barbijo, y ante la menor duda de síntomas testearse y aislarse”, recordó.

Si bien los centros de vacunación siguen trabajando normalmente, el subsecretario aseguró que les preocupa el número de personas que aún no han completado el esquema de vacunación ya que “alrededor de 200 mil misioneros aún no tienen el esquema de vacunación completo” y hay una proporción de la población de entre 8 y 13 años que aún no está en condiciones cronológicas de vacunarse.