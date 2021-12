Robert Lewandowski y la picante frase contra Lionel Messi por el Balón de Oro

El delantero polaco Robert Lewandowski dejó en claro que no le gustó lo que dijo Lionel Messi en la ceremonia del Balón de Oro. "Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías", lanzó.

Lionel Messi sigue haciendo historia: conquistó su séptimo Balón de Oro. En la ceremonia, la Pulga elogió a Robert Lewandowski, quien terminó segundo. «Fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar», dijo. Sin embargo, el goleador del Bayern Munich no se lo tomó nada bien…

“Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías”, dijo, masticando bronca. “Hubo tristeza, no tengo nada que esconder”, expresó el delantero en una entrevista con el programa Moc Futbolu de la cadena Kanale Sportowym de Polonia.

“Estar tan cerca, competir con Lionel Messi… por supuesto que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. El mero hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar. Pero, de hecho, me sentí triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala”, añadió.

Cuando subió al escenario para recibir el premio, el astro rosarino elogió a Lewandowski y dijo que merecía recibir el galardón por la edición del 2020, que no se hizo por la pandemia del coronavirus. “Es una noche especial para mí. Es un honor pelear con Lewandowski, fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar. Fuiste justo ganador, tendrías que tenerlo en casa también”, había pedido la Pulga. Sin embargo, el goleador del Bayern Munich no se lo tomó nada bien…

Champions League: el PSG de Lionel Messi, clasificado a octavos, cierra la fase de grupo ante el Brujas

El Paris Saint Germain ha estado lejos de ser convincente en lo que va de la temporada y este martes cierra su participación en la fase de grupos de la UEFA Champions League ante el Brujas.

El cuadro parisino, que ha ganado uno de sus últimos cuatros partidos en todas las competiciones, va en busca de la resurrección. El elenco dirigido por Mauricio Pochettino, que es líder con comodidad en la Ligue 1 y está clasificado para los octavos de final de la Champions tras sellar el segundo puesto del Grupo A detrás del Manchester City, no ha logrado encadenar buenas actuaciones en sus últimas presentaciones.

Si bien hace ocho jornadas que no conocen la derrota en la liga local, han logrado apenas dos empates ante Niza y Lens en sus últimas apariciones. Mientras que en el plano europeo, empataron ante el Leipzig a principios de noviembre y fueron derrotados por el City en la fecha pasada.

Más allá de los resultados, la gran calidad de los jugadores que posee el cuadro francés es lo que lo hace peligroso. Sin Neymar Jr. (lesionado), Kylian Mbappé está en un gran nivel, mientras que Lionel Messi solamente anotó una vez en la liga desde que llegó a París procedente del FC Barcelona pero suma tres goles en Champions y es la carta ofensiva más importante de todas.

Ya tienen garantizado un lugar en los octavos de final como segundo de Grupo A y aunque el resultado no afecte su posición, necesita los tres puntos para volver a creer en su potencial.

El Club Brujas, mientras tanto, comenzó la temporada con un empate contra el PSG en territorio belga y una victoria sobre el RB Leipzig. Pero luego el equipo de Philippe Clement no logró mantener ese impulso y ahora está luchando por hacerse con el premio consuelo de clasificar a la Europa League. El conjunto belga fue derrotado por 5-0 por Los Toros en su último partido europeo y van por la redención.

Posibles formaciones

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kehrer, Mendes; Rafinha, Gueye, Wijnaldum; Di Maria, Icardi, Mbappé. DT: Mauricio Pochettino

Brujas: Mignolet; Mata, Hendry, Nsoki, Sobol; Vanaken, Álvarez Balanta, Rits; De Ketelaere, Dost, Lang. DT: Philippe Clement

Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

Estadio: Parque de los Príncipes

Hora: 18:45 (local) – 14:45 (Argentina).

TV: ESPN

Fuente: Tyc Sports