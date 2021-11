Dengue | Iniciaron los operativos LIRA en Posadas e insisten en mantener la limpieza y evitar la acumulación de agua

Fabricio Tejerina, director de Epidemiología de la Municipalidad de Posadas, recordó que continúan los operativos LIRA con el propósito de eliminar los criaderos de mosquitos transmisores del dengue, zika o chikungunya, entre otros.

operativos LIRA

A partir del Levantamientos de Índices Rápidos (LIRA) pretenden conocer la cantidad, frecuencia y los tipos de criaderos de mosquitos presentes en este momento del año en los diferentes puntos de la capital misionera. Explicó que es un programa estadístico que permite conocer el nivel de índice según la cantidad de casas visitadas.

Fabricio Tejerina – Radio Libertad

En este sentido, dijo que tras los operativos realizados el mes pasado alcanzaron un índice de 7 aproximadamente, por lo que explicó que «cada 100 viviendas, 7 presentaron criaderos de mosquitos».

Indicó que en las zonas donde se obtuvieron índices altos, se trabajará con la delegación municipal y las comisiones vecinales para combatir los criaderos, a partir de un proceso dinámico.

El funcionario aprovechó la oportunidad para enfatizar en la colaboración de la limpieza, evitando los recipientes que acumulen agua. También precisó que la fumigación se recomienda en las zonas que presenten casos positivos o sospechosos de dengue, con el fin de eliminar los mosquitos adultos.

Sin embargo, recalcó que la fumigación no cumple una función preventiva, y recalcó que «hay mosquitos porque se acumuló agua, no porque no se haya fumigado”.

Por último, aseguró que no se informaron casos positivos de enfermedades transmitidas por el mosquito; expresó que se espera que la situación se mantenga así por lo que insistió en la limpieza para evitar la aparición y posible aumento de casos, porque según el funcionario la enfermedad crece de manera acelerada.

Prevención del Dengue: se realizó en el microcentro posadeño el Operativo LIRA con el objetivo de detectar posibles criaderos

Vizzotti lanzó la campaña nacional contra el Dengue en Puerto Iguazú

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, el titular de la cartera sanitaria de Misiones, Oscar Alarcón, y el vicegobernador Carlos Arce, lanzaron en la ciudad de Puerto Iguazú la campaña nacional para el abordaje integral del dengue.

La campaña contará como pilares estratégicos medidas específicas y articuladas con las jurisdicciones para la prevención durante todo el año, la contención frente a los primeros casos y el control de los brotes.

Vizzotti arribó este jueves a la ciudad de las Cataratas para lanzar la campaña nacional contra el dengue, una problemática que año tras año complica a la región. Una vez en Puerto Iguazú, la ministra de Salud de la Nación participó en la recorrida por el barrio Las Orquídeas en el marco de un operativo de descacharrado.

“Desde que asumimos en la gestión hemos lanzado la campaña nacional de enfermedades transmitidas por vectores y después de casi dos años muy difícil en el mundo, en el país y en Misiones, lo volvemos a lanzar con mucho entusiasmo para que esta estación de verano tenga mucho movimiento y tengamos una temporada tranquila en lo que es dengue, fiebre amarilla y todas las enfermedades transmitidas por vectores es muy importante”, lanzó Vizzotti ante los medios de comunicación.

En tanto, el titular de Salud Pública de Misiones, Oscar Alarcón, señaló “venimos trabajando intensamente todo el año, el periodo interbrote fue fabuloso, nadie bajó los brazos. Esto nos permitió estar en una situación epidemiológica favorable con el dengue”, dijo.

Sin embargo, Alarcón sostuvo que “no tenemos que relajarnos porque el dengue es un problema de todos”.

Asimismo, el ministro entregó equipamiento de fumigación, repelente, entre otras cosas para el equipo que trabaja para combatir al dengue.

Por su parte, el vicegobernador Carlos Arce agradeció la visita de Carla Vizzotti “el dengue nos preocupó siempre, a pesar de que estamos en una situación mejor de que en el 2015, 2017 o 2019, esto se masifica y nos enseña a no bajar los brazos. El dengue es una enfermedad vectorial de la vecindad. Tiene que haber un compromiso de todos para poder combatirlo”.

En ese sentido, la ministra elogió el trabajo de la provincia en la respuesta a la pandemia, “tanto en lo que significa la atención primaria como en el casa por casa para cuidar a la población, ya sea con la prevención como con la atención por COVID-19 y ahora en la campaña de vacunación”.

Vizzotti destacó que “el manejo de la COVID en la provincia ha sido muy exitoso”, y enfatizó que “es una de las provincias que ha tenido menos casos, que ha tenido menos letalidad, y nunca ha tenido tensión en el sistema de salud”. De esta manera, la ministra valoró los avances del plan de vacunación, que “genera un panorama muy optimista para la reactivación del turismo en el verano”.

Sobre el dengue

El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti que se caracteriza por presentar franjas negras y blancas en sus patas y abdomen. Para reproducirse elige como criadero cualquier recipiente u objeto con agua quieta para dejar sus huevos (bebederos de mascotas, portamacetas, floreros, botellas, juguetes y todo aquello que pueda acumular agua). Por este motivo es importante eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua.

Cabe destacar que todas las etapas del ciclo de vida del insecto transcurren en el entorno domiciliario, ya que allí consiguen el alimento, el refugio y los criaderos necesarios para su supervivencia y reproducción.

Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona infectada de dengue, al cabo de unos días al picar a otras, les transmite el virus. El contagio de dengue sólo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna.