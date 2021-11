After Office Vol XVII: mejora continua presenta «El Éxito de Fracasar», y Demian Sterman brindó todos los detalles de la charla

En el After Office Vol XVII de Mejora Continua Comunidad de Negocios, Demian Sterman, Periodista y Especialista en creatividad, innovación y transformación cultural, dará las claves que son necesarias para crecer y fortalecerse en un contexto de incertidumbre y volatilidad. A su vez, dio a conocer todos los detalles de su disertación, en una charla con Radio Libertad.

En el After Office Vol XVII, se plantearán diversas incógnitas: ¿cómo afrontar con éxito los proyectos dentro de un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo? ¿Cómo incorporar una mirada de aprendizajes aprovechando las experiencias de las fallas, los errores y los fracasos?

El próximo martes 2 de Noviembre a las 19.00hs, vía Zoom, se realizará una nueva edición del After Office Vol XVII de Mejora Continua Comunidad de Negocios, junto a un profesional reconocido a nivel internacional.

La entrada es gratuita, con inscripción previa obligatoria en el siguiente link: https://www.eventbrite.com.ar/e/after-office-vol-xvii-de-mejora-continua-comunidad-de-negocios-registration-198664981307

También, encontrarás el link de inscripción en la bio de las redes sociales de Mejora Continua: @mejoraok.

¿Cómo adaptarse a los tiempos que corren? ¿Cómo transformar la crisis en oportunidad? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la falla, el error y el fracaso?

Demian Sterman tiene su teoría fundamentada y la compartirá abiertamente en este After Office Vol XVII. También, dará las claves para aprender de lo que no sale como se espera y qué hacer para fortalecer un equipo y un proyecto.

¿Qué necesitamos para aprender a vivir en el mundo que hoy tenemos?

De eso también se hablará en el After Office Vol XVII. Hacer un cambio de mindset hacia la transformación cultural y el modelo que ya están usando las compañías que lideran en la transformación: La cultura Fail: Fallar y Aprender para Innovar y Liderar.

Demian Sterman

Es especialista en creatividad, innovación y transformación cultural.

Periodista y escritor.

Es especialista en Innovación por el MIT (Massachusetts Institute of Technology), recibiendo la distinción “Fire Hydrant Award”, por su desempeño en Liderazgo para la Innovación.

Es cofundador y miembro de Failculture, compañía internacional de servicio enfocada en dar soluciones a problemas a partir de la transformación cultural, y también de Podcast Factory, productora de contenidos de Podcast para empresas e instituciones.

Como speaker internacional viene hace años dando charlas y talleres sobre creatividad, innovacion y transformacion cultural en toda Iberoamérica.

Es columnista de radio en La Metro 95.1 y de Televisión Publica.

De sus 8 libros publicados, los tres últimos son sobre temas de aprendizajes a partir de las fallas, errores y fracasos:

2017 — Historias de fracasos y fracasados que cambiaron el mundo. (Editorial Paidos)

2018 — Fracasa mejor. Mas fracasos y fracasados que cambiaron el mundo. (Editorial Paidos)

2019 — Cultura FAIL. Fallar y Aprender para Innovar y Liderar. (Editorial

Granica).

La jornada del evento contempla una presentación del Speaker de 10 minutos. Luego, se dividirán en grupos para trabajar sobre una consigna especialmente preparada por Demian.

Al regresar y dar las devoluciones, Demian presentará herramientas para el cambio de mindset, y se volverá a trabajar en grupos para fijar los conceptos.

Para finalizar, se abrirá el espacio de preguntas y respuestas para que puedas resolver todas tus inquietudes.

Por otro lado Demian, en una entrevista con Radio Libertad, expresó la idea principal de su charla: «va a ser una charla muy entretenida, muy interesante, porque «El éxito de Fracasar» viene a ser parte de toda una mirada que yo traigo con un grupo de gente, en lo que está también Mejora Continua, que tiene que ver con empezar a relajarnos un poco con lo que son los fracasos, las fallas, los errores, y tratar de concentrarnos en los aprendizajes que dejan, y ahí está el éxito».

También hizo alusión a las fallas y experiencias erróneas dentro del mundo de los emprendimientos, y de cómo estos errores sirven a su vez para alcanzar el éxito: «el mundo de los emprendedores y emprendedoras está lleno de experimentación, de falla, de fracaso, de error, y eso es lo que lo hace exquisito, lo que lo hace, a mi entender, muy rico, porque lo que lo llena es la experiencia».

Por último, Demian contó que «mañana va a pasar algo interesante que es que, me van a escuchar a mi, pero los que van a trabajar son los participantes (…) vénganse con ganas de conversar entre los que participen, y después al final, por supuesto, me quedo sin horario de salida a charlar y a contestar todas las dudas, y a dejarles muchas más preguntas, porque esa es un poco la idea».

La idea es lograr una concentración en lo que se está viviendo, para que los participantes se lleven una experiencia superadora.

¿Por qué participar del After Office Vol XVII?

Te llevarás conocimiento y experiencia de primera mano.

Tendrás la oportunidad de hablar mano a mano con un especialista de gran trayectoria.

Recibirás respuestas a las inquietudes que presentes.

Tendrás la oportunidad de vincularte con personas de distintos lugares, ampliando tu red de contactos.

Seguirás aportando a tu desarrollo profesional y empresarial.

Con el After Office Vol XVII encontrarás soluciones junto a pares que, como vos, responden por su empresa y entienden lo que vivís día a día, han pasado o están pasando lo mismo, y por ello saben qué hacer. ¡Te entienden!

Y además, vivirás la experiencia de tener los mejores especialistas a tu disposición para que te puedas enriquecer y hacer crecer tu proyecto.

Si querés saber mas podés visitar la web www.meiora.com, podés enviar un mail a hola@meiora.com, un mensaje al Whatsapp +54 9 376 490-3215, o visitar las redes sociales: @mejoraok.

