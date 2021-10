«Es esperable que tengamos un aumento en el número de casos», señaló Carla Vizzotti

La ministra de Salud advirtió que es posible que los contagios suban pero que esperan que no se traduzca en mayores internaciones y fallecimientos. "El objetivo de la vacunación no es que no haya casos sino es que no se desborde el sistema de salud", añadió.

La ministra de Salud , Carla Vizzotti, advirtió que «es esperable que tengamos un aumento en el número de casos» de Covid-19 en nuestro país. En el marco de una conferencia de prensa realizada este viernes, explicó que esto se debe a la llegada de la variante Delta y a las nuevas aperturas que aumentan la movilidad de las personas.

Vizzotti destacó que esperan que esta subida en los contagios no se traduzca en un aumento de internaciones y fallecimientos y aclaró que «el objetivo de la vacunación no es que no haya casos sino es que no se desborde el sistema de salud». También analizó en que lugares del país se dan los focos de contagio actuales: «Estamos viendo que los aumentos de casos se dan en los grandes aglomerados urbanos, sobre todo en los que tienen circulación más predominante de la variante delta«.