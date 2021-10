Una Policía misionera se destacó en el Curso Internacional de Rescates en las Alturas

La oficial subayudante de la Policía de Misiones, Tamara Yilsen Morel, quien presta servicio en la Comisaría 11ra de la Unidad Regional X de Posadas, viajó a La Rioja para participar del Curso Internacional de Rescates en las Alturas.

Se destacó por su rendimiento, eficiencia y valentía, cualidades que la hicieron la única mujer en aprobar y finalizar las exigencias de tan reconocida capacitación, y la 3ra en hacerlo desde su creación.

Tamara visitó los estudios de MisionesOnline TV para contar más sobre esta experiencia y manifestó que pese a que en Posadas aún no se presentaron episodios donde fuera necesario realizar un rescate de alto riesgo, «no estamos sujetos y está bueno que el personal se capacite».

El ”5° Curso Internacional de rescate en Altura y descenso táctico”, dictado por el C.A.P.E. de la Provincia de La Rioja, tuvo una duración de aproximadamente once días y contó con la participación de integrantes de las FFSS de otras provincias, además de países vecinos.

Cabe resaltar que dicho evento se desarrolló en diferentes ambientes, siendo uno de ellos el cerro “Despegue el Morro”, ubicado a 19,40 km de distancia de la capital riojana, un lugar de difícil acceso, pero de un imponente paisaje por su accidente geográfico, ideal para desafiar las condiciones humanas en situaciones de alto riesgo y prepararlos para intervenciones en condiciones hostiles.

Respecto a las pruebas y el sitio elegido para realizar esta capacitación, Morel señaló que las condiciones fueron óptimas para desarrollar este tipo de actividades: «El clima es completamente diferente al nuestro, es seco y ventoso, además de presentar características rocosas».

La instrucción consistió en pruebas físicas, defensa policial, tiro táctico y bajo estrés, medicina táctica y rescate, siempre en altura y sostenida por un arnés.

Tamara es oriunda de El Soberbio, localidad donde realizó sus estudios primarios y secundarios hasta que se trasladó hasta la Capital provincial para continuar su formación en la Policía de Misiones.

Sobre su interés por incorporarse a la fuerza, expresó que «siempre me gustó la manera en cómo se desenvuelven y cuando ingresé a la Policía me gustó muchísimo. Me llamó la atención el curso y sentí que estaba en mi terreno con lo que me gusta, aventurándome».

Sobre las jornadas, añadió que «hubo momentos difíciles, pero ya estaba ahí. Todos los días había pruebas de valor donde si no las pasabas, te separaban. Once cursantes de diferentes provincias fueron separados, todos hombres».

