Misiones recibió 16.800 dosis del componente 2 de la Sputnik V : “La vacunación disminuye el uso de camas UTI”, destacaron

Este jueves, en horas de la siesta, Salud Pública de la Provincia recibió 16.800 dosis del componente 2 de la Sputnik V, en el marco del Plan Estratégico para la Vacunación contra el covid-19. “Con la vacunación está disminuyendo el uso de camas UTI”, mencionó Alarcón. Misiones recibió 16.800 dosis del componente 2

Continuando con el Plan Estratégico de Vacunación, Misiones recibió más dosis del componente 2 para que más misioneros puedan completar el esquema de inoculación.

Las 28 conservadoras con 600 dosis cada una arribaron a Posadas en horas de la siesta al depósito de la Empresa Central Argentino, ubicada sobre la avenida López y Planes. Se trata de las dosis que arribaron el 9 de agosto al Aeropuerto de Ezeiza en un vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de Moscú, que además trajo 500 litros del antígeno para la producción en el país de más dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V.

Por el momento, no se ha establecido para quienes serán distribuidas las dosis del segundo componente que han llegado este jueves. No obstante, a priori, sería para los mayores de 70 que no han completado el esquema.

“El ritmo de vacunación en menores marcha muy bien”

El martes pasado se inició la campaña de vacunación contra el coronavirus para menores de 12 a 17 años en todo el país. En Misiones, hasta el momento, recibieron la primera dosis 9772 adolescentes, según precisó el Ministerio de Salud Pública de la provincia.

Oscar Alarcón, ministro de Salud Pública de la Provincia, señaló que “el ritmo de vacunación en menores marcha muy bien. Todos los turnos de las 25 mil dosis fueron asignados y se van aplicando según el turno que le haya tocado”, comentó.

“Las camas en UTI están estabilizadas en bajas en todas las unidades de terapia intensiva de la provincia. Tenemos disponibilidad de camas en los diferentes lugares y vamos tratando de administrar siempre.Cuando en un hospital vamos llegando a un 60% vamos direccionando a otros lugares así todos trabajan equilibradamente”, sostuvo el titular de la cartera sanitaria.

“La combinación de vacunas está creciendo día a día”

De acuerdo a lo informado por Alarcón, la combinación de vacunas en Misiones continúa incrementándose día a día. En ese sentido, explicó que la mayoría de los misioneros elige la AstraZeneca y luego la Moderna.

