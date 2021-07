Un chancho nació con malformaciones y causó estupor en una comunidad de Paraguay

Con toda la ilusión de conocer a las crías de una de las chanchas, una familia fue hasta el chiquero. Pero se llevaron un gran susto al ver que un chancho nació con una malformación y tenía un aspecto monstruoso, por lo que nadie quería acercarse.

Todos quedaron impactados y no sabían qué hacer, pues el chachito tenía 8 patas. En la imagen se puede ver que en la paleta tenía otra dos pata y otros dos en el lomo. “Es un caso muy raro, el animal murió apenas nació. No queríamos ni tocarlo«, indicó una de las integrantes de la familia, que prefirieron no dar sus datos, pero sí dar a conocer el hecho.



Este extraño caso ocurrió esta mañana, en una de las viviendas de la zona Calle San Isidro del Norte Primera Línea, distrito de Yrybucuá, departamento de San Pedro, Paraguay.

Algunos ya lo llamaron “chancho araña”, mientras que otros indicaron que podría tratarse del hijo del pombero, también indicaron que esto pudo ser causado por los alimentos transgénico que consumen los animales. Pero lo cierto es que se trata de un caso de falla genética, según explicaron a la familia y que se da de vez en cuando en los

animales.

A pesar de que solo se trató de una malformación, igual causó gran susto en toda la comunidad ya que es la primera vez que ocurre algo así en la zona.

Fuente: Extra PY

