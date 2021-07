“Dios me mandó este ángel guardián, resucité cuando me tocó”, dijo el misionero con covid que le pidió a su kinesióloga que “lo deje morir”

“A mí se me apareció en un sueño el papá de ella” expresó Claudio Konopka mientras contaba su increíble historia. Estuvo seis días en terapia intensiva por covid, en ese lapso tuvo una revelación milagrosa. Un médico fallecido recientemente por Covid le habría manifestado que le enviaría un ángel guardián; cuando despertó una kinesióloga lo recibió y le enseñó a respirar de nuevo. La profesional era hija del difunto medico.

«Yo no sé si soñé, deliré. Eso me dio un aire de espiritualidad, Dios me mandó este ángel guardián” manifestó Claudio que se desempeñaba como administrador de un cementerio cuando contrajo coronavirus; su situación al igual que la de muchas personas se agravó con el transcurrir de los días.

Ya en el hospital, Konopka ingresó a terapia intensiva, donde lo último que recuerda es que una kinesióloga llamada Constanza fue quién lo asistía con oxigeno, “me dolía muchísimo los pulmones, la miro a ella, le saco la mano de mi boca y le digo; dejame morir. Ella me dice, no, no, vos no vas a morir; vos de acá vas a salir caminando” y ahí me apagué” relató.

Pasado los seis días, Claudio despertó de terapia Intensiva y la kinesióloga fue de las primeras profesionales en recibirlo; desconociendo de quién se trataba, Claudio comienza a hilar la historia después. Es que durante su permanencia en terapia intensiva tuvo un sueño, donde se le apareció un reconocido médico de Puerto Iguazú; Luis Cavagnaro que había fallecido tiempo atrás por coronavirus. En esa manifestación Cavagnaro le habría expresado que le enviaría a un ángel guardián, “se me apareció Luis y me dijo; yo te voy a mandar un ángel guardián”.

“Claudito, ya estás bien, vamos a salir adelante y me enseñaba a respirar” relató Claudio recordando el momento de su despertar donde desconocía que esa joven profesional, era además la hija del protagonista de sus sueños; “, por eso la llamo a ella como mi ángel guardián porque resucité cuando me tocó” señaló.

Claudio supo hilar la historia cuando le contó sobre su sueño a su esposa y ésta le manifestó que la joven que lo acompaño durante su internación era hija del difunto. «Al segundo día me tocó verla y contarle la historia, desde ahí hay un vinculo enorme entre nosotros” relató.

La historia de Claudio repercutió en distintos medios inclusive nacionales por su connotación espiritual; en ese marco, cuenta su experiencia para aconsejar a la población sobre la importancia de vacunarse y tomar las medidas necesarias para evitar el contagio del coronavirus.

