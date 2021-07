“Pop It”, el juguete “anti estrés” del momento que en Posadas cuesta más de mil pesos

De lado quedaron los Slime y los Squishy, ahora los Pop It son los protagonistas. A raíz de su viralizacióna través de Tik Tok, el juguete anti estrés también denominado Fidget Toys se ha convertido en el elemento más codiciado del momento por los peques de la familia. En Posadas los precios oscilan entre los $400 a los $1.400.

¿Mami me compras un Pop It? Preguntaba Emma de 9 años a su mamá. ¡y eso qué es! respondió sorprendida la madre. Son varios los padres que deben adentrarse a las tendencias de la plataforma Tik Tok que sin dudas hoy influyen en las elecciones de los niños que tienen acceso a la misma y más aún si son presentadas por algún youtuber.

En Posadas, al igual que los Slime y los Squishy, estos objetos han cobrado gran relevancia y ante la demanda, los precios pueden varias desde los $400 a los $1.400 inclusive de acuerdo al lugar de venta y la calidad de los mismos.

El Marketplace de la red social Facebook, un espacio que permite la comercialización de productos varios, búsquedas laborales y hasta el alquiler de propiedades; ofrece una innumerable oferta de Pop It que varían en calidad y precios. Los mismos se encuentran con formas de figuras geométricas, números, diseños de animales o de personajes como los unicornios o el famoso Among As entre otros.

Desde hace varios meses el Mercado Modelo La Placita dispone de las coloridas piezas a precios más accesibles.

En tanto, en el centro posadeño, los mismos se encuentran en locales de venta de accesorios tecnológicos y accesorios de moda, como los ubicados dentro del Posadas Plaza Shopping donde los precios superan los $1000.

A pesar de la demanda, son pocas las jugueterías que cuentan con la venta de los mismos, ya que no se trata específicamente de un juguete tradicional, sino que están contemplados dentro del grupo de Fidget Toys.

El Pop It se ha convertido en la tendencia del momento, pero ¿Cuál es su función?

Los Fidget Toys son juguetes ideados para ayudar a mejorar la atención y reducir estrés y ansiedad. Se trata de una plancha de silicona que simula teclas o burbujas para presionar y de esa manera generar una sensación de satisfacción y anti estrés como las producidas por las bolsas con bolitas de aire para proteger productos frágiles. Un elemento inofensivo y sustentable que recobra de alguna manera los recuerdos de distintas generaciones lejos de la era digital, pero viralizado a través de ella.

Tal como indica su sitio oficial, puede ser utilizado por adultos para combatir la ansiedad y el estrés y, también por los más chicos-a partir de tres años-, ya que está diseñado para ayudar a la estimulación sensorial.

También, asegura que es ideal para todas aquellas personas que tengan algún trastorno o necesidades especiales, como por ejemplo TDAH, TEA, discapacidad sensorial, entre otras, ya es un juguete que ayuda al desarrollo.

Al igual que otras tendencias, Tik Tok fue la plataforma que empezó a imponer los Pop It como los juguetes del momento. Si bien se comercializaban hace años, hoy son virales y todos quieren tener uno. ¿Y a vos ya te pidieron un Pop It?

